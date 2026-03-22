ഗാലക്‌സി എ സീരിസിലേക്ക് സാംസങിന്‍റെ രണ്ട് മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരുന്നു: ലോഞ്ച് മാർച്ചിൽ

ഗാലക്‌സി എ57, ഗാലക്‌സി എ37 എന്നീ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളായിരിക്കും സാംസങ് പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2026 മാർച്ച് 25ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 5:30ന് ആണ് ലോഞ്ച്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57
New Samsung Galaxy A Series will be launch on March 25 (Image credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 22, 2026 at 7:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തങ്ങളുടെ മിഡ്-റേഞ്ച് ഗാലക്‌സി എ സീരിസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സാംസങ്. എ സീരിസ് ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളുടെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് ഒരു ടീസർ വീഡിയോയിലൂടെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഫോണിന്‍റെ പേര് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ലോഞ്ച് തീയതി
അതേസമയം ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഗാലക്‌സി എ57, ഗാലക്‌സി എ37 എന്നീ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളായിരിക്കും കമ്പനി പുറത്തിറക്കുക. രണ്ട് ഫോണുകളും 2026 മാർച്ച് 25ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 5:30ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. സാംസങ് ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റിലെ “Notify Me” ബട്ടൺ അമർത്തി ലോഞ്ച്, വിലനിർണ്ണയം, ലഭ്യത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

പുതിയ ഗാലക്‌സി എ സീരിസ്: ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ടിപ്‌സ്റ്റർ ഇവാൻ ബ്ലാസ് (@evleaks) വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ലുക്കിങ് റെൻഡറുകൾ പങ്കിട്ടു. സാംസങിന്‍റെ 'കീ ഐലൻഡ് 2.0' ഡിസൈൻ, ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, എക്‌സിനോസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, ഐപി 68 റേറ്റിങ് എന്നിവയുമായാണ് ഫോണുകൾ വരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ഈ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ, പെർഫോമൻസ്, ക്യാമറ എന്നിവയുടെ മികച്ച ബാലൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എ സീരിസ് എപ്പോഴും ബജറ്റിൽ പ്രീമിയം അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായാണ് പറയുന്നത്.

ഇവാൻ ബ്ലാസ് പങ്കിട്ട റെൻഡറുകൾ അനുസരിച്ച്, രണ്ട് ഫോണുകളും ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേകളോടെയാണ് വരുന്നത്. സെൽഫി ഷൂട്ടറിനായി ഒരു സെൻട്രൽ ഹോൾ പഞ്ച് കട്ടൗട്ട് ഉണ്ട്. സാംസങിന്‍റെ 'കീ ഐലൻഡ് 2.0' ഡിസൈൻ പുതിയ ഫോണിന് സവിശേഷവും ആധുനികവുമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നു.

പിൻ പാനലിൽ ലംബമായി ക്രമീകരിച്ച ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ക്യാമറ ഐലൻഡിന് പുറത്ത് എൽഇഡി ഫ്ലാഷും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡിസൈൻ ഫോണിന് ഒരു സ്‌പോർട്ടിയും പ്രീമിയം ഫീലും നൽകുന്നു. ഗ്രേ, ഐസിബ്ലൂ, ലൈലാക്ക്, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നാല് ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ഗാലക്‌സി എ57 ലഭ്യമാകും. അതേസമയം ചാർക്കോൾ, ഗ്രേഗ്രീൻ, ലാവെൻഡർ എന്നീ മൂന്ന് ഷേഡുകളിൽ ഗാലക്‌സി എ37 ലഭ്യമാകും.

ഈ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ചെറുപ്പക്കാരും സ്റ്റൈലിഷുമായ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കും. മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഫോണുകളെ വിപണിയിലെ മറ്റ് മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവുമാക്കുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ പറയുന്നു.

പുതിയ ഗാലക്‌സി എ സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്‌സി എ57ൽ എക്‌സിനോസ് 1680 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗാലക്‌സി എ37ൽ എക്‌സിനോസ് 1480 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയും 12 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും.

വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി IP68 റേറ്റിങാണ് ഉള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഗാലക്‌സി A57ന് 6.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ AMOLED പാനൽ ലഭിക്കും. ഗാലക്‌സി A37 ന് അതേ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് പാനൽ ഉണ്ടാകും.

ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ട്രിപ്പിൾ ആയതിനാൽ, വിവിധ ഫോട്ടോ, വീഡിയോ മോഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, നീണ്ട ബാറ്ററി ലൈഫ്, മറ്റ് സ്‌മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം ചേർന്ന് മൾട്ടിടാസ്‌കിങ്, ഗെയിമിങ്, ദൈനംദിന ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഫോണിനെ ശക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തവണ സാംസങ് ഡിസൈനിലും സവിശേഷതകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

മാർച്ച് 25ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പൂർണ്ണ വിലനിർണ്ണയം, സ്റ്റോറേജ് ​​ഓപ്ഷനുകൾ, ലഭ്യത എന്നിവ പ്രഖ്യാപിക്കും. സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ, പ്രീമിയം നിറങ്ങൾ, ശക്തമായ എക്‌സിനോസ് പ്രോസസർ, മികച്ച ക്യാമറ എന്നിവയുടെ സംയോജനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. യുവാക്കൾക്കും, വിദ്യാർഥികൾക്കും, മധ്യവർഗത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകൾ.

Also Read:

  1. ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഡിസൈനിൽ 'റിയൽമി 16 5G' വരുന്നു; ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന
  2. പകുതി വിലയ്‌ക്ക് ഗാലക്‌സി എസ്28 അൾട്ര! വർഷംതോറും പുതിയ മോഡലുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാം; ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് പദ്ധതിയുമായി സാംസങ്
  3. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട! 220 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഐഫോണുകൾക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി: മുന്നറിയിപ്പുമായി ആപ്പിൾ
  4. 200 എംപി ക്യാമറയുമായി 'വിവോ വി70 എഫ്ഇ' വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ: റിപ്പോർട്ടുകൾ

SAMSUNG GALAXY A57 INDIA LAUNCH
SAMSUNG GALAXY A SERIES
GALAXY A57 LAUNCH DATE
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57
SAMSUNG GALAXY A37 INDIA LAUNCH

