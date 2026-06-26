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ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ: പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി സാംസങ്; പ്രത്യേകതകൾ

സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 പ്രോസസറിലാണ് പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 25W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

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Samsung Galaxy A27 5G Launched in India (Image credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 10:15 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാവായ സാംസങ്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിലാണ് സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എ27 5G എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഗ്യാലക്‌സി എ സീരിസിലെ പുതിയ ഫോൺ 4 കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷത. 8 ജിബി വരെ റാമുമായി ജോഡിയാക്കിയ സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 പ്രോസസറിലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 25W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിngള്ളത്. മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്.

ഗാലക്‌സി എ 27 5G ഒരു മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ26 5G ഫോണിന്‍റെ പിൻഗാമിയാണ് ഇത്. ഈ മോഡലിന് ആറ് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സാംസങ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ27 5G: വില, ലഭ്യത
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ 27 5G ഫോണിന് യുഎസിൽ 349.99 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 30,000 രൂപ) വില. ഇന്ത്യയിൽ ഗാലക്‌സി എ 27 5G പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും വില വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ജൂലൈ 3 മുതൽ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ കറുപ്പ്, നീല, ഇളം പച്ച, ഇളം പിങ്ക് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ27 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 8.5 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ27 5ജി പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് തലമുറകൾ വരെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസും വൺ യുഐ അപ്‌ഗ്രേഡുകളും പ്രാരംഭ ആഗോള ലോഞ്ച് തീയതി മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കും.

120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ സൂപ്പർ AMOLED ഇൻഫിനിറ്റി-O ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. 4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റ് ഗാലക്‌സി എ27 5ജിയിലുണ്ട്. ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് 8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മൈക്രോ എസ്‌ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് 2 ടിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാം.

SAMSUNG GALAXY A27 PRICE SAMSUNG GALAXY A27 FEATURES സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ27 SAMSUNG GALAXY
Samsung Galaxy A27 5G comes with 50 MP primary camera (Image credit: Samsung)

ഗാലക്‌സി എ27 5ജിയിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ, 5 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 2 എംപി മാക്രോ ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 12 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്.

മുൻ എ-സീരിസ് ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായി ഗാലക്‌സി എ27 5ജിയിലും സാംസങ് നോക്‌സ് വോൾട്ട് സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിന് ഇതിന് IP64 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു. 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

പുതിയ ഫോൺ 162.4×78.2×7.8mm അളവും 200 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഒബ്‌ജക്റ്റ് ഇറേസർ, വോയ്‌സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി AI സവിശേഷതകൾ ഗാലക്‌സി എ27 5ജി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ, പെർപ്ലെക്സിറ്റി, ബിക്‌സ്‌ബി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എഐ അസിസ്റ്റന്‍റുകളും ലഭ്യമാണ്.


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