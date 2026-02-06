ETV Bharat / automobile-and-gadgets
50 എംപി ക്യാമറയും 6,000mAh ബാറ്ററിയുമായി സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ്, 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറ, 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, 25W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 6.7 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി A07ന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. കൂടുതലറിയാം.
Published : February 6, 2026 at 10:46 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങിന്റെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലൈനപ്പിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 'സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G' ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി പിന്തുണയുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്.
ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ്, 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറ, 25W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളും ഫോണിലുണ്ട്. രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാകും. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ
- ഡിസ്പ്ലേ: 6.7 ഇഞ്ച് HD+ (720x1,600 pixels) IPS LCD സ്ക്രീനാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 16 മില്യൺ നിറങ്ങൾ, 800 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ ഇത് നൽകും.
- പ്രൊസസർ: ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 2.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകും. 6GB വരെ റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായാണ് ഈ ചിപ്സെറ്റ് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
- ക്യാമറ: സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G ഫോണിൽ പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. f/1.8 അപ്പർച്ചറുള്ള ഓട്ടോ ഫോക്കസും 10x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം ശേഷിയും ഉള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ f/2.4 അപ്പർച്ചറുള്ള 2 എംപി റിയർ ഡെപ്ത് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്. f/2.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 8 2 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1080p/30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും.
- ബാറ്ററി, ചാർജിങ്: 25W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G ഫോണിലുള്ളത്.
- ഐപി റേറ്റിങ്: പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ IP54 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ വില വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി A07ന് ഐപി റേറ്റിങ് കുറവാണെന്ന് വേണം പറയാൻ.
മറ്റ് സവിശേഷതകൾ: ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 8-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം ഹാൻഡ്സെറ്റാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എ07 5ജി. 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C പോർട്ട്, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റികൾ പിന്തുണയ്ക്കും. ഫോണിലെ ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആക്സിലറോമീറ്റർ, സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ജിയോമാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ, ലൈറ്റ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 199 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G: വില, ലഭ്യത
4 ജിബി + 128 ജിബി, 6 ജിബി + 128 ജിബി എന്നിങ്ങൻെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി A07 5G ലഭ്യമാവുക. 4 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 15,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 17,999 രൂപയാണ് വില. എസ്ബിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ലോഞ്ച് ഓഫറായി 1,000 രൂപ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും. സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G നിലവിൽ സാംസങ് ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. ലൈറ്റ് വയലറ്റ്, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എ07 5ജി ലഭ്യമാകും.
Also Read:
- ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10എ വരുന്നു: ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തി; ഡിസൈൻ കാണാം
- ലോങ്-റേഞ്ച് സൂം, നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി: സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിന്റെ ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത്: ലോഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിലോ?
- നത്തിങിന്റെ പുതിയ ഫോൺ സീരിസ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് മാർച്ചിൽ: ഫോൺ 4എ സീരിസിൽ സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- ഹൈലൈറ്റ് എബിഎസ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം: പുതിയ സുസുക്കി ആക്സസ് 125 പുറത്തിറക്കി; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം