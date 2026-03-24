നെറ്റ്‌വർക്ക് വേണ്ട, ഐഫോണിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫോട്ടോകൾ അയയ്‌ക്കാം: 'എയർഡ്രോപ്പ്' ആൻഡ്രോയിഡിലും

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഐഫോണുള്ള സുഹൃത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോകൾ അയയ്‌ക്കുന്നതിനും, തിരിച്ച് ഐഫോണിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എയർഡ്രോപ് ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ പങ്കിടാം.

GALAXY S26 AIRDROP SAMSUNG AIRDROP IPHONE SAMSUNG GALAXY S26 SERIES എയർഡ്രോപ്പ്
With AirDrop support coming to the Samsung Galaxy S26 series, users can now easily share photos, videos, and documents on their iPhones without the need for third-party apps. (Image Credit: Samsung)
Published : March 24, 2026 at 7:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫോട്ടോകളോ, വീഡിയോകളോ, ഫയലുകളോ എന്തുമായിക്കോട്ടേ... ഐഫോണിൽ നിന്നും ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് ഫയലുകൾ കൈമാറുന്നത് ഇനി വളരെ എളുപ്പമാകും. മൂന്നാം കക്ഷി ആപ്പുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ വയർലെസായി ഫയലുകൾ പങ്കുവെയ്‌ക്കാവുന്ന എയർഡ്രോപ്പ് സവിശേഷത ഇനി സാംസങിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ എസ്‌ 26 സീരിസിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ലഭ്യമാവും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഐഫോണുള്ള സുഹൃത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോകൾ അയയ്‌ക്കുന്നതിനും, തിരിച്ച് ഐഫോണിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എയർഡ്രോപ് ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ പങ്കിടാം. ഇതിന് മൂന്നാം കക്ഷി ആപ്പുകളോ നെറ്റ്‌വർക്കോ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഗാലക്‌സി ഉപയോക്താക്കളെ ഐഫോണുകൾ, ഐപാഡുകൾ, മാക്കുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഫയലുകൾ അയയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കും.

മാർച്ച് 23 മുതലാണ് ഈ ഫീച്ചർ എസ്‌ 26 സീരിസിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാവുക. തുടക്കത്തിൽ ഇത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ലഭ്യമാകും. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ വടക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും. നിലവിൽ, ഈ ഫീച്ചർ ഗാലക്‌സി എസ് 26 സീരിസിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ മറ്റ് സാംസങ് ഫോണുകളിലും ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സാംസങിന് മുമ്പ് ഗൂഗിൾ അവരുടെ പിക്‌സൽ 10 സീരിസ് ഫോണുകളിൽ എയർഡ്രോപ്പ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സാംസങും ഇതേ ഫീച്ചറൊരുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടെ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഫയൽ പങ്കിടൽ സുഗമവും എളുപ്പവുമാവും. അടുത്തുള്ള ഐഫോണിലേക്ക് ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ എളുപ്പത്തിൽ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.

സാധാരണ ഫയലുകൾ പങ്കുവെയ്‌ക്കാൻ എല്ലാവരും വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറെ ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ചെലവാകും. മാത്രമല്ല നെറ്റ്‌വർക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ ഫയലുകൾ പെട്ടന്ന് പങ്കുവെയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ എയർഡ്രോപ്പ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും ഫയൽ ഷെയറിങ് എളുപ്പമാക്കും. മാത്രമല്ല, നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ പോലും എളുപ്പം ഫയലുകൾ പങ്കുവെയ്‌ക്കാം.

ഗാലക്‌സി എസ് 26ൽ നിന്ന് ഐഫോണിലേക്ക് എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?
ഗാലക്‌സി എസ് 26ൽ ഈ ഫീച്ചർ ഡിഫോൾട്ടായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉപയോക്താക്കൾ സ്വയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • Settings തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • ക്വിക്ക് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • "Share with Apple devices" ഓണാക്കുക.
  • “Everyone for 10 minutes” എന്നതിലേക്ക് ദൃശ്യപരത സജ്ജമാക്കുക.

ഐഫോണിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?

  • എയർഡ്രോപ്പ് ഓണാക്കുക
  • “Everyone for 10 minutes” എന്നതിലേക്ക് ദൃശ്യപരത സജ്ജമാക്കുക.

ഒരു ഫയൽ അയയ്ക്കാൻ:

  • ഗാലക്‌സി ഫോണിൽ ഫയൽ തുറക്കുക
  • ക്വിക്ക് ഷെയറിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക
  • പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഐഫോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഐഫോണിൽ ട്രാൻസ്‌ഫർ സ്വീകരിക്കുക

ഫയൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്, ഗാലക്‌സി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഓണാക്കി വെയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്‌ഷനായാണ് എയർഡ്രോപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സുരക്ഷ നൽകുന്നെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സെർവർ ഉൾപ്പെടാതെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ഉപകരണത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു. ഫയലുകൾ പങ്കുവെയ്‌ക്കണമെങ്കിൽ, ഇരുവശത്തുനിന്നും സമ്മതം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫർ സമയത്ത് ഡാറ്റ ലോഗ് ചെയ്യുകയോ സംഭരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

Also Read:

  1. ആപ്പിളിന്‍റെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസ് ജൂൺ 8 മുതൽ: iOS 27 പുറത്തിറക്കുമോ? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
  2. 'വിവോ വി70 എഫ്ഇ' ഇന്ത്യയിലേക്ക്: ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു; വിശദാംശങ്ങൾ
  3. ഗാലക്‌സി എ സീരിസിലേക്ക് സാംസങിന്‍റെ രണ്ട് മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരുന്നു: ലോഞ്ച് മാർച്ചിൽ
  4. ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഡിസൈനിൽ 'റിയൽമി 16 5G' വരുന്നു; ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന
  5. പകുതി വിലയ്‌ക്ക് ഗാലക്‌സി എസ്28 അൾട്ര! വർഷംതോറും പുതിയ മോഡലുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാം; ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് പദ്ധതിയുമായി സാംസങ്

