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പുത്തൻ ഫോണുകൾക്ക് വില കൂടിയതോടെ പുതുക്കിയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകൾക്ക് ഡിമാൻഡേറുന്നു: നേട്ടം കൊയ്‌ത് ആപ്പിളും സാംസങും

ജനുവരി-ജൂൺ കാലയളവിൽ പുതിയ ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 11 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായപ്പോൾ, റീഫർബിഷ്‌ഡ് ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ 13 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

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Samsung reportedly holds 30 per cent share in India's refurbished market (ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 8:04 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് പുതുക്കിയെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ റീഫർബിഷ്‌ഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണി വലിയ വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്. പുതുതായി പുറത്തിറക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില വർധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഫോണുകളോട് താത്‌പര്യം മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്തവിധം വർധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്നും പഠനം മുന്നോട്ട്‌ വെയ്‌ക്കുന്നു. ജനുവരി-ജൂൺ കാലയളവിൽ പുതിയ ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 11 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായപ്പോൾ, റീഫർബിഷ്‌ഡ് ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ 13 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

എൻട്രി, മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളെ വില വർധനവ് കാര്യമായി ബാധിച്ചതിനാൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ച് വിപണിയിലെത്തുന്ന ഇത്തരം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നതാണ് ഫോണുകളുടെ വില വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് സീനിയർ അനലിസ്റ്റായ പ്രാചിർ സിങ് പറയുന്നു.

"പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഇത്തരം റീഫർബിഷ്‌ഡ് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രീമിയം സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന മാർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ മുൻകൂർ ചെലവും എളുപ്പമുള്ള ഇഎംഐ, ഫിനാൻസിങ് ഓപ്ഷനുകളുടെ ലഭ്യതയും ചേരുമ്പോൾ പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിലുള്ള റീഫർബിഷ്‌ഡ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻട്രി, മിഡ്-റേഞ്ച് സെഗ്‌മെന്‍റുകളിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് വില കുത്തനെ വർധിക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് ഇവ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അതേ വില വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രീമിയം സവിശേഷതകളുള്ള റീഫർബിഷ്‌ഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ആകൃഷ്‌ഠരാകുന്നുവെന്ന് കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

പ്രിയം ആപ്പിളിനോടും സാംസങിനോടും

കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് നവീകരിച്ച് വീണ്ടും വിപണിയിലെത്തുന്ന രാജ്യത്തെ റീഫർബിഷ്‌ഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിൽ 30 ശതമാനം വിഹിതവുമായി സാംസങ് മുന്നിലുണ്ട്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ 23 ശതമാനം വിഹിതവുമായി ആപ്പിളും ഉണ്ട്. വിപണിയിലെ ഈ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ വലിയ തോതിൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില്‍ താരതമ്യേന പ്രീമിയം അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍, ഇത്തരം നവീകരിച്ച മോഡലുകളില്‍ ഒന്നായി ഐഫോണ്‍ 13 ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഐഫോണ്‍ 15, ഐഫോണ്‍ 17 എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡുകള്‍ ഈ ഉപകരണത്തിന് നഷ്ടമായി.

പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ റീഫർബിഷ്‌ഡ് ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൗണ്ടർപോയി റിസർച്ചിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പഴയ ഫോണുകൾ കൊടുത്ത് പുതിയത് വാങ്ങുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ വർധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തരം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകൾ വീണ്ടും കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റീഫർബിഷ്‌ഡ് വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം.

പുതിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും, പ്രീമിയം ഫോണുകളോടുള്ള അമിതമായ താത്‌പര്യവും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ മടി മാറിയതും കാരണം 2026-ൽ ഇന്ത്യയിലെ റീഫർബിഷ്‌ഡ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണി 16 ശതമാനം വരെ വളരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

SECOND HAND SMARTPHONES
OLD SMARTPHONE MARKET
സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ
IPHONE 13 SECOND HAND
INDIA REFURBISHED SMARTPHONE MARKET

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