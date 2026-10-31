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മടക്കി പോക്കറ്റിലിടാം, തുറന്നാൽ 17 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ! ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റ് രംഗത്തെ സാംസങിന്റെ രഹസ്യനീക്കം പുറത്ത്
17 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുള്ളതും മടക്കുമ്പോൾ 8 ഇഞ്ചായി മാറുന്നതുമായ ഒരു ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റിനായാണ് സാംസങ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്.
Published : October 31, 2026 at 4:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങ് വലിയ ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റ് വികസിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തുറക്കുമ്പോൾ 17 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുന്ന ഈ ടാബ്ലെറ്റ്, എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനായി 8 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലേക്ക് മടക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന ടിപ്സ്റ്ററായ 'KRO' സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. എങ്കിലും സാംസങ് ഈ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപേ, ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ KRO റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ KRO ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ സാംസങ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതായാണ് KRO-ൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം വരുന്നത്.
Samsung has already started.— kro (@kro_roe) October 29, 2026
ഇത് എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാനാവുമെന്നും വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും 2027ൽ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചില അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭ്യമല്ല. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റിന് എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് 17 ഇഞ്ച് ടാബ്ലെറ്റ്: ഡിസ്പ്ലേ
ഈ ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റ് തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ 17 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുണ്ടാകും. ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ചെറിയ മോണിറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഡോക്യുമെന്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, വലിയ സ്ക്രീൻ ആവശ്യമുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾ ചെയ്യാനും ഈ ടാബ്ലെറ്റ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. 8 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലേക്ക് മടക്കുമ്പോൾ, ബാഗിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിന് ഇത് ഒതുക്കമുള്ളതായിരിക്കും. ടാബ്ലെറ്റ് കഴിയുന്നത്ര വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായി നിലനിർത്താൻ സാംസങ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കൃത്യമായ ഭാരമോ വണ്ണമോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
സാംസങ് 17 ഇഞ്ച് ടാബ്ലെറ്റ്: ഡിസൈൻ
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റിന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് തരം റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സാംസങിന്റെ നിലവിലുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിലേതുപോലെ, ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ഫോൾഡിങ് ഡിസ്പ്ലേയും പുറത്ത് ചെറിയൊരു കവർ പാനലും നൽകുന്ന രീതിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ടാബ്ലെറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് സീരീസ് ഉപകരണങ്ങളിൽ കമ്പനി ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഒരൊറ്റ ഡിസ്പ്ലേ പകുതിയായി മടക്കുന്ന ഡിസൈൻ ശൈലി ലഭിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉപകരണം മടക്കിയ പോലെ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കും. എന്നാൽ, സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോൾഡബിൾ സ്ക്രീനുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ രീതിക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
ഫോൾഡബിളിൾ വിപണിയിൽ ആപ്പിളിനെ പിന്നിലാക്കി കുതിച്ചുയർന്ന് സാംസങ്
ഏകദേശം ഏഴ് വർഷമായി സാംസങ് ഫോൾഡബിൾ വിപണിയിൽ സജീവമാണ്. ഫോൾഡബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്ക് കാര്യമായ അനുഭവസമ്പത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 9-നാണ് ആപ്പിൾ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോണായ ഐഫോൺ ഡുവോ പുറത്തിറക്കിയത്. സാംസങിന്റെ മടക്കാവുന്ന ടാബ്ലെറ്റ് വിപണിയിലെത്തിയാൽ, ഈ വിഭാഗത്തിലെ മുൻനിരക്കാരെന്ന സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ഒപ്പം, സാംസങിനൊപ്പമെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് എതിരാളികൾക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടരുകയും ചെയ്യും.
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