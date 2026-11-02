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റൈഡർമാർക്ക് ആവേശം പകരാൻ 750 സിസിയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ആദ്യ മോഡൽ: 'ഹിമാലയൻ 750' ആഗോള വിപണിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി
750cc വിഭാഗത്തിലെ ഈ ആദ്യ മോഡലായ ഹിമാലയൻ 750 നാളെ EICMA 2026-ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇത് വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Published : November 2, 2026 at 1:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റോയൽ എൻഫീൽഡ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്കായ 'ഹിമാലയൻ 750' ആഗോളതലത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി. നവംബർ 3ന് (നാളെ) നടക്കുന്ന EICMA 2026-ൽ (ഇൻ്റർനാഷണൽ സൈക്കിൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ആക്സസറീസ് എക്സിബിഷൻ) പുതിയ ബൈക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കും. 750 സിസി സെഗ്മെന്റിലേക്കുള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണിത്.
750cc വിഭാഗത്തിലെ ഈ ആദ്യ മോഡൽ വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 750: ഡിസൈൻ
പ്രോട്ടോടൈപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 750ൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള മറ്റ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഹിമാലയൻ 750ന് തികച്ചും തനതായ ഒരു രൂപകൽപ്പന ലഭിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത്, ഹെഡ്ലാമ്പിന് ചുറ്റുമായി ഒരു കൗൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് നീളുന്നു.
ഹിമാലയൻ 440, 450 മോഡലുകളിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള മുന്നിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ബിക്ക് ഭാഗം ഇതിലില്ല. എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പിന് മുകളിലായി ഉയരമുള്ള ഒരു ഫ്ലൈ സ്ക്രീൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടേൺ സിഗ്നലുകൾ കൗളിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ കണ്ടിരുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ്, ടോപ്പ് ബോക്സ് ഘടിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള റിയർ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലേതിന് സമാനമാണ്. പിൻഭാഗത്തെ ലൈറ്റുകൾ ഹിമാലയൻ 450-ലേതിന് സമാനമാണ്. ടേൺ സിഗ്നൽ ഹൗസിംഗിനുള്ളിലായാണ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന 'ടു-ഇൻ്റു-വൺ' എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഇതിന് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ലുക്ക് നൽകുന്നു.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 750: വീലുകളും ബ്രേക്കുകളും
ഹിമാലയൻ 750-ൽ ക്രോസ്-സ്പോക്ക് വീലുകളും അലോയ് വീലുകളും ലഭ്യമാകും. മുൻവശത്തും പിൻവശത്തുമായി ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 750: എഞ്ചിൻ
ഹിമാലയൻ 750ന്റെ എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ 650cc മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിലേതുപോലെ ഇതൊരു ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 750: ഫീച്ചറുകൾ
ഹിമാലയൻ 750ന്റെ മുൻവശത്തെ ഫോർക്കുകളിൽ 'പ്രീ-ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി' ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ആണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ ക്രൂയിസ് കണ്ട്രോൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം, ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. EICMA-യിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ 750 മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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