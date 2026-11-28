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ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി 'ഹിമാലയൻ 750' ഇന്ത്യയിൽ; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം
പുതിയ 743cc പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഹിമാലയൻ 750ന് കരുത്തേകുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ മിഡിൽവെയ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്കാണ് ഇത്.
Published : November 28, 2026 at 4:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദീർഘദൂര ഹൈവേ യാത്രകൾക്കും ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി പുതിയ 'ഹിമാലയൻ 750' ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ മിഡിൽവെയ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്കാണ് ഇത്. അടുത്തിടെ നടന്ന EICMA 2026 ഇവന്റിലാണ് ഈ അഡ്വഞ്ചർ-ടൂറർ ബൈക്ക് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്.
4.89 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ ചെന്നൈയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരത്തിലും വിലയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ബൈക്കിന്റെ അന്തിമ വില, ഉപഭോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ഗോവയിലെ വാഗറ്ററിൽ നടന്ന 'മോട്ടോവേഴ്സ്' പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് ബൈക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. അവിടെ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഇതിനകം ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് 2026 ഡിസംബർ 1 മുതൽ മാത്രമേ ബുക്കിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കൂ. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
വില
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 750 മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. നിറം, വീൽ തരം, ടയറുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ വേരിയന്റും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേസ് വേരിയന്റിൽ അലോയ് വീലുകളും CEAT ക്രോസ്റാഡ് എടി ടയറുകളുമാണുള്ളത്. അതേസമയം, ക്രോസ്-സ്പോക്ക് വീലുകളുള്ള വേരിയന്റുകളിൽ വ്രെഡെസ്റ്റൈൻ സെന്റോറോ എക്സ്ആർ ടയറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലും 19 ഇഞ്ച് മുൻ ചക്രവും 17 ഇഞ്ച് പിൻ ചക്രവുമാണുള്ളത്.
അലോയ് വീലുകളുള്ള ബേസ് വേരിയന്റിന് 4,89,490 രൂപയും, ട്യൂബ്ലെസ് ക്രോസ്-സ്പോക്ക് വീലുകളുള്ള മിഡ്-വേരിയന്റിന് 5,14,495 രൂപയും , ടോപ്പ് വേരിയന്റിന് 6,29,000 രൂപയുമാണ് ചെന്നൈയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വില.
|വേരിയന്റ്
|വില
(എക്സ്-ഷോറൂം, ചെന്നൈ)
|കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
|ബേസ് വേരിയന്റ്
|Rs 4,89,490
|ടെക്ടോണിക് ബ്ലാക്ക്
|അസ്ടെക് ഗ്രീൻ
|മിഡ് വേരിയന്റ്
|Rs 5,14,495
|വൈക്കിങ് ബ്രോൺസ്
|സൈബീരിയ വൈറ്റ്
|ടോപ് വേരിയന്റ്
|Rs 6,29,000
|അന്റാർട്ടിക് സിൽവർ
ഹിമാലയൻ 750ന്റെ ടോപ് വേരിയന്റിൽ പ്രത്യേക GIVI ആക്സസറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് ബോക്സ്, പാനിയറുകൾ (വശങ്ങളിലെ ബാഗുകൾ), ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്പുകൾ, ഹാൻഡ് ഗാർഡുകൾ, അലുമിനിയം സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ അധികമായി ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം അധിക തുക നൽകിയാൽ താഴ്ന്ന വകഭേദങ്ങളിലും ഈ ഘടകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് നൽകും.
സവിശേഷതകൾ
കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുള്ള ബൈക്കാണ് ഹിമാലയൻ 750. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, കോർണറിംഗ്-സെൻസിറ്റീവ് ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (ABS), ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സുള്ള പുതിയ LED ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇതിലുണ്ട്. ഡ്യുവൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഷോവ സസ്പെൻഷനുമാണ് മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
എഞ്ചിനും പെർഫോമൻസും
ഈ അഡ്വഞ്ചർ-ടൂറർ ബൈക്കിന് കരുത്തേകുന്നത് പുതിയ 743cc പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ്. കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള 648cc എഞ്ചിനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, വലുപ്പമേറിയ പതിപ്പാണിത്. 7,000 ആർപിഎമ്മിൽ 54.2bhp പവറും 5,000 ആർപിഎമ്മിൽ 63Nm ടോർക്കും ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 3,500 ആർപിഎമ്മിൽ തന്നെ ടോർക്കിന്റെ 90 ശതമാനവും ലഭ്യമാകുമെന്ന് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഐഡ്ലിംഗ് സ്പീഡ് 1,300 ആർപിഎം ആണ്.
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