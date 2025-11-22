ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കറുപ്പഴകിൽ തിളങ്ങി ഹിമാലയൻ 450 മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ കണ്ടോ....
ഹാൻലി ബ്ലാക്ക് ട്രിമ്മിന് മുകളിലാണ് ഹിമാലയൻ 450 മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് പെയിന്റ് സ്കീം നൽകിയിരിക്കുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഇളം ചാരനിറത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സും ഉണ്ട്.
Published : November 22, 2025 at 1:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തങ്ങളുടെ ഹിമാലയൻ 450 മോഡലിന്റെ പുതിയ എഡിഷൻ ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കി. 'റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 450 മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോഡൽ 2025ൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മോട്ടോർസൈക്കിൾ, ആക്സസറീസ് പ്രദർശനത്തിൽ (EICMA 2025) പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
3.37 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹാൻലി ബ്ലാക്ക് ട്രിമ്മിന് മുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ റേഞ്ച്-ടോപ്പിങ് വേരിയന്റാണ് ഇത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഇന്ത്യ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മന പാസ് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ എഡിഷന് ഹിമാലയൻ 450 മന ബ്ലാക്ക് എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം റോഡുകളിൽ ഒന്നാണ് മന പാസ്.
ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഹിമാലയന്റെ മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷന് പൂർണ്ണമായ ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകിയതായി കാണാം. പുതിയ ട്രിമ്മിന് ബോഡി പാനലുകളിലേക്കും സൈക്കിൾ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ-കറുപ്പ് പെയിന്റ് സ്കീമും ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഇളം ചാരനിറത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സും ലഭിക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, ബ്ലാക്ക് റാലി ഹാൻഡ്ഗാർഡുകൾ, ഒരു റാലി സീറ്റ്, ഉയർത്തിയ റാലി-സ്റ്റൈൽ ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ, റാലി-പ്രചോദിത പിൻഭാഗം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു കൂട്ടം ആക്സസറികളും കമ്പനി ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്യൂബ്ലെസ് സ്പോക്ക്ഡ് വീലുകളും ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. മോട്ടോർസൈക്കിളിലെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും കോസ്മെറ്റിക് ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.
എഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 450 മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷനിൽ 452 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ഷെർപ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 39.5 ബിഎച്ച്പി പവറും 5,500 ആർപിഎമ്മിൽ 40 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഇണചേരുന്നത്. ഹാൻലെ ബ്ലാക്ക് വേരിയന്റിനേക്കാൾ 17,000 രൂപ കൂടുതലാണ് മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷന്.
