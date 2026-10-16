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വെളിച്ചം വീഴുമ്പോൾ നിറം മാറുന്ന മാജിക്! പ്രത്യേക പെയിന്റ് ഫിനിഷിൽ ക്ലാസിക് 650ന്റെ 'ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ്' എഡിഷൻ
ക്ലാസിക് 650 മോഡലിന്റെ അതേ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളാണ് ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് ലഭിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന രൂപകൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ല. വിൽപ്പന ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ.
Published : October 16, 2026 at 4:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് 650 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിളായ ക്ലാസിക് 650 പുറത്തിറക്കിയത്. ആധുനിക സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെട്ട പെർഫോമൻസുമായാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ്, തങ്ങളുടെ 125-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ലാസിക് 650ന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി.
വിലയിൽ മാറ്റം
'ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ്' എന്ന പേരിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മിഡ്-വെയ്റ്റ് ക്രൂയിസർ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. 4.26 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക് 650 മോഡലിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിനേക്കാൾ 58,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ് എഡിഷന്.
പരിമിത എണ്ണം മാത്രം വിൽപ്പനയ്ക്ക്
ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ ആയതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിപണികളിൽ 125 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ വിൽക്കൂ. ലഭ്യമാവുന്നത് പരിമിതം എണ്ണം മാത്രമായതിനാൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 16) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 28നാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ഇതോടെ ബുക്കിങ് അവസാനിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ലാസിക് 650 മോഡലിന്റെ അതേ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളാണ് ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് ലഭിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന രൂപകൽപ്പനയിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ചിറ്റ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. ക്ലാസിക് 650ന്റെ ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ് എഡിഷന് പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ഡിസൈനിലും മാറ്റങ്ങൾ
ക്ലാസിക് 650ന്റെ പരിചിതമായ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ് എഡിഷന് സവിശേഷമായ പെയിന്റ് ഫിനിഷും വാർഷിക പതിപ്പിന് മാത്രമായുള്ള പ്രത്യേകതകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത 'ഹൈപ്പർഷിഫ്റ്റ്' പെയിന്റ് ഫിനിഷാണ്. വാഹനത്തിൽ പ്രകാശം വന്നുവീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിറം മാറും. പ്രകാശം വീഴുന്ന കോണിനനുസരിച്ച് ചുവപ്പ്, പച്ച, ഗോൾഡൻ നിറങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
വാർഷിക പതിപ്പ് ക്ലാസിക് 650 മോഡലിന്റെ ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കും നാസെൽ-മൗണ്ടഡ് ഹെഡ്ലാമ്പും നിലനിർത്തുന്നു. 1901ലെ ആദ്യകാല മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിലുള്ള ബ്രാസ് ഫിനിഷ് ഉൾപ്പെടെ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ കളർ സ്കീമുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ധന ടാങ്കിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന 125-ാം വാർഷിക ചിഹ്നം, സൈഡ് പാനലുകളിലെ പ്രത്യേക ബാഡ്ജുകൾ, കൈകൊണ്ട് വരച്ച പിൻസ്ട്രൈപ്പുകൾ എന്നിവയും ഈ മോഡലിന്റെ ഡിസൈനിന് സവിശേഷതയേകുന്നു. എങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള സിലൗറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.
എഞ്ചിനും പെർഫോമൻസും
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 650ന്റെ 125-ാം വാർഷിക പതിപ്പിൽ, കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള 650 ട്വിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പതിപ്പിനായി പ്രത്യേകം മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ക്ലാസിക് 650-ന്റെ റെട്രോ ശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ, ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ ലേഔട്ടിനും ലളിതമായ മെക്കാനിക്കൽ ഘടനയ്ക്കുമാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പവർ, ടോർക്ക്, ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക കണക്കുകളൊന്നും റോയൽ എൻഫീൽഡ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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