അഡാർ ഐറ്റം! കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനിൽ റോയൻ എൻഫീൽഡിന്റെ ബുള്ളറ്റ് 650; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ബുള്ളറ്റ് 650 മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : November 23, 2025 at 4:23 PM IST
ലുക്കിൽ മാത്രമല്ല, ശക്തിയുടെയും പ്രകടത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ആളുകൾ അന്നും ഇന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ബ്രാൻഡാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. പഴക്കമേറിയിട്ടും പ്രതാപം ഒട്ടും കുറയാത്ത ബൈക്കാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ സ്വന്തം ബുള്ളറ്റ്. വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉത്പാദനത്തിൽ വലിയ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
93 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ബുള്ളറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മോഡലായ ബുള്ളറ്റ് 650 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. പുതിയ ബൈക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും റേസിങ് ഇവന്റുകൾക്കുമായുള്ള മോട്ടോവേഴ്സ് 2025 പരിപാടിയിലാണ് ബുള്ളറ്റ് 650 അവതരിപ്പിച്ചത്. നവംബർ 21 മുതൽ 23 വരെ ഗോവയിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ ബൈക്കാണിത്. കൂടുതൽ ശക്തമായ 650 സിസി എഞ്ചിനും നിരവധി ആധുനിക സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭിക്കും. പുതിയ ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് 650: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
- ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ:
ബുള്ളറ്റിന്റെ 350 സിസി മോഡലിന്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് 650 ബുള്ളറ്റിനും ലഭിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ സീറ്റ്, കൈകൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത ടാങ്ക് സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള ടിയർ-ഡ്രോപ്പ് ഇന്ധന ടാങ്ക്, ഡ്യുവൽ സൈഡ് പീഷൂട്ടർ എക്സ്ഹോസ്റ്റുകൾ, എൽഇഡി ടൈഗർ ലാമ്പുകളുള്ള കാസ്ക്വറ്റ് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ എന്നിവ ഈ ബൈക്കിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ശക്തമായ 650 സിസി എഞ്ചിൻ
ക്ലാസിക് 650യുടെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് 650 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7,250 ആർപിഎമ്മിൽ 47 PS പവറും 5650 ആർപിഎമ്മിൽ 52.3 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 647.95 സിസി പാരലൽ ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. സ്ലീപ്പർ അസിസ്റ്റഡ് ക്ലച്ച് സിസ്റ്റത്തോടുകൂടിയ 6-സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
- സോളിഡ് ഉപകരണങ്ങൾ
43mm ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്ക്, ഷോവ ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ എന്നിവയുള്ള സ്റ്റീൽ ട്യൂബുലാർ ഫ്രെയിം ഈ ബൈക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബ്രേക്കിങ് നടത്തുന്നതിനായി 320mm/300mm ഡിസ്ക്, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ബുള്ളറ്റ് 650ൽ അലുമിനിയം സ്വിച്ച് ഗിയറുകളുള്ള ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച് ലിവറുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഇത് ബൈക്കിന് പ്രീമിയം അനുഭവം നൽകും.
- ആധുനിക സവിശേഷതകൾ
ബുള്ളറ്റ് 650 ഒരു റെട്രോ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും, അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ ഫങ്ഷനുകളുള്ള ഒരു നവീകരിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ പോലുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ ആധുനിക സവിശേഷതകളും റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നൽകുന്ന നാവിഗേഷൻ, റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആപ്പ് വഴിയുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി, ഒരു ഇന്ധന മീറ്റർ, കോൾ അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
കാനൺ ബ്ലാക്ക്, ബാറ്റിൽഷിപ്പ് ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ബുള്ളറ്റ് 650 ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് 14.8 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഇത്. 3.61 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുള്ള ക്ലാസിക് 650 മോഡലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയായിരിക്കും ഈ ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
