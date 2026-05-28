ബുള്ളറ്റിലെ ഏറ്റവും കരുത്തൻ! ഐക്കണിക് റെട്രോ ലുക്ക് കൈവിട്ടില്ല, കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും ആധുനിക സവിശേഷതകളുമായി റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ 'ബുള്ളറ്റ് 650'
ക്ലാസിക് ഡിസൈനും കരുത്തുറ്റ 650 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനും ആധുനിക സവിശേഷതകളുമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബുള്ളറ്റ് 650-ൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ബുള്ളറ്റാണ് ഇത്.
Published : May 28, 2026 at 5:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പഴക്കമേറിയാലും പ്രതാപം ഒട്ടും കുറയാത്ത ബൈക്കാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബുള്ളറ്റ്. ലുക്കിൽ മാത്രമല്ല, ശക്തിയുടെയും പ്രകടത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലും മികച്ചതായതിനാലാണ് അന്നും ഇന്നും ആളുകൾ ബുള്ളറ്റിനെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിന്റെ ഉത്പാദനത്തിലും വലിയ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
93 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ബുള്ളറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മോഡലായ ബുള്ളറ്റ് 650 പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബൈക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും റേസിങ് ഇവന്റുകൾക്കുമായുള്ള മോട്ടോവേഴ്സ് 2025 പരിപാടിയിലാണ് ബുള്ളറ്റ് 650 അവതരിപ്പിച്ചത്. 2025 നവംബർ 21 മുതൽ 23 വരെ ഗോവയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ പരിപാടി നടന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
3.65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ക്ലാസിക് ഡിസൈനും കരുത്തുറ്റ 650 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് കമ്പനി ഈ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക് 650 ട്വിൻ മോഡലിന്റെ വല്ലം റെഡ്, ബ്രണ്ടിംഗ്തോർപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഓപ്ഷനുകളുടെ വിലയ്ക്ക് സമാനമാണ് പുതിയ 650 സിസി ബുള്ളറ്റിന്റെ വില. ബുള്ളറ്റ് 650-യിൽ പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നും എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് 650: പുതിയതെന്ത്?
റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ വലിയ പാരലൽ-ട്വിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ചേരുന്ന ഏഴാമത്തെ മോഡലാണ് പുതിയ ബുള്ളറ്റ് 650. കൂടാതെ അതിന്റെ ക്ലാസിക് 650 ട്വിൻ മോഡലുമായും വളരെയധികം സാമ്യതകൾ പങ്കിടുന്നു. ഇതിന്റെ ഡിസൈനിലാണ് പ്രധാനമായും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനാകുന്നത്.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ്: 650 ഡിസൈൻ
ക്രോം ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഹുഡ്, ടെയിൽ-ലൈറ്റ് എന്നിവ ബുള്ളറ്റ് 650-യുടെ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ ആണ്. അതേസമയം ബുള്ളറ്റിൽ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് വരച്ച പിൻസ്ട്രിപ്പുകൾ, മെറ്റൽ ടാങ്ക് ബാഡ്ജിങ് എന്നിവ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ക്ലാസിക് 650 മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ഫെൻഡറും ഇതിന് ലഭിക്കും.
ബുള്ളറ്റ് 650-യിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് ആരാധകരെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതിലെ പ്രായോഗിക സീറ്റിങ് സജ്ജീകരണമാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 650ന്റെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പില്യൺ സീറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മുകളിലെ പിൻ സസ്പെൻഷൻ ഫിക്സിങുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ-പീസ് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് സീറ്റ് ആണ് പുതിയ ബുള്ളറ്റ് 650ൽ കാണാനാകുന്നത്. ഇത് പില്യൺ സീറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ലാസിക് 650ൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഇന്ധന ഗേജിനും ഓഡോമീറ്ററിനുമുള്ള ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകളുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇതിൽ കാണാം. കൂടാതെ പോളിഷ് ചെയ്ത അലുമിനിയം സ്വിച്ച് ഗിയറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് 650: എഞ്ചിൻ
648 സിസി, പാരലൽ-ട്വിൻ, എയർ/ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് പുതിയ ബുള്ളറ്റ് 650 മോഡലിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 47 എച്ച്പി പവറും 52 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുന്നിൽ 120 എംഎം ട്രാവൽ ഉള്ള ഷോവ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ 90 എംഎം ട്രാവൽ ഉള്ള ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളുമാണ് സസ്പെൻഷൻ ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
കാനൺ ബ്ലാക്ക്, ബാറ്റിൽഷിപ്പ് ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ബുള്ളറ്റ് 650 ലഭ്യമാവുക. ഇത് ഒരൊറ്റ വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. 3.65 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്ന മോഡലിന് ക്ലാസിക് 650-യുടെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ക്രോം വേരിയന്റിനേക്കാൾ 14,000 രൂപ വില കുറവാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ലോങ്-വീൽബേസ് 650 പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള മോഡലാണ് ബുള്ളറ്റ് 650.
