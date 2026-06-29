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പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ റെനോ ക്വിഡ്, ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വരുന്നു: ലോഞ്ച് ജൂലൈ 3ന്
യൂറോപ്പിലുള്ള വിറ്റ ഡാസിയ സ്പ്രിങിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രസീലിൽ പുറത്തിറക്കിയ റെനോ ക്വിഡ് ഇ-ടെക്കിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണ് ക്വിഡിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ പതിപ്പിന് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : June 29, 2026 at 4:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലായ റെനോ ക്വിഡ് 2015ലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്കിന് രണ്ടാമതും ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 3ന് ഇത് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത റെനോ ക്വിഡ് പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്പിലുള്ള വിറ്റ ഡാസിയ സ്പ്രിങിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രസീലിൽ പുറത്തിറക്കിയ റെനോ ക്വിഡ് ഇ-ടെക്കിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണ് വരാനിരിക്കുന്ന കാറിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഡിസൈനിലും സവിശേഷതകളിലും എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
റെനോ ക്വിഡ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
മുമ്പത്തെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിനൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ച സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്ലാമ്പ് ഡിസൈൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് റെനോ ക്വിഡിന് നേരായ ഫ്രണ്ട് നൽകും. കാറിന്റെ എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകളിൽ Y- ആകൃതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതേസമയം പ്രധാന ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ ചെറുതായിരിക്കാം. ബമ്പറിനൊപ്പം ഫ്ലഷ് ഘടിപ്പിക്കും.
കാറിന്റെ ഗ്രില്ലിന് നേർത്തതും ലളിതവുമായ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പന ലഭിക്കും. അതേസമയം ബമ്പറിൽ എഞ്ചിൻ ബേയിലേക്കും പുറത്തേക്കും വായുപ്രവാഹത്തിനായി നേർത്ത എയർ വെന്റുകൾ ഉണ്ടാകും. സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ, റെനോ ക്വിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് മ്യൂളിൽ അടിസ്ഥാന ലിഫ്റ്റ്-സ്റ്റൈൽ ഡോർ ഹാൻഡിലുകളും പുതിയ വീൽ ഡിസൈനുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നിലായി ടെയിൽ ലാമ്പുകളിൽ Y- ആകൃതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങും ഉണ്ട്.
റെനോ ക്വിഡ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഇന്റീരിയറിൽ ഒരു പുതിയ ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിങ് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീനും കാറിന്റെ ടെസ്റ്റ് മ്യൂളിൽ കൂടുതൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബൈനാക്കിളും ഉണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ, റെനോ ക്വിഡ്/സ്പ്രിംഗിൽ നിലവിലുള്ള ക്വിഡിന്റെ എൽഇഡി റീഡ്ഔട്ട് ഡിസ്പ്ലേയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വലിയ ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിങ് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീനും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബിനാക്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്ക്രീനും ഉള്ള ഗണ്യമായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ക്യാബിൻ ലഭിക്കും.
റെനോ ക്വിഡ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ
വരാനിരിക്കുന്ന റെനോ ക്വിഡിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന് 1.0 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെ നൽകാനാണ് സാധ്യത. ഈ എഞ്ചിൻ 67 ബിഎച്ച്പി പവറും 91 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായോ AMTയുമായോ ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കാം. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോയുമായി ആയിരിക്കും റെനോ ക്വിഡ് നേരിട്ട് മത്സരിക്കുക.
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