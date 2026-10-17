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ഇന്ധനച്ചെലവ് 1.4 ലക്ഷം വരെ വരെ ലാഭിക്കാം: 1,400 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനുമായി പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ
1.0 ലിറ്റർ, 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മുൻപ് ഡസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഡസ്റ്റർ 1.8 ലിറ്ററിന്റെ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ കൂടെ നൽകുന്നു.
Published : October 17, 2026 at 4:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോ ജനപ്രിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയായ 'ഡസ്റ്ററി'ന്റെ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 'E-Tech 160' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുമായാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയത്. ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ARAI) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം, ഈ എസ്യുവിക്ക് ലിറ്ററിന് 29 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമതയും, ഒറ്റത്തവണ ഇന്ധനം നിറച്ചാൽ 1,400 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
1.0 ലിറ്റർ, 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മുൻപ് ഡസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഡസ്റ്റർ നിരയിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ കൂടെ നൽകുന്നു. 1.8 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഡസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്നത്.
മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ഇന്ധന ഉപഭോഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. 16.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കടുത്ത മത്സരമുള്ള സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് വിപണിയിലേക്ക് റെനോയും കൂടെ കടന്നുവരികയാണ്. റെനോ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
റെനോ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡ്: വിലയും ലഭ്യതയും
റെനോ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡിന്റെ എവല്യൂഷൻ വേരിയന്റിന് 16.99 ലക്ഷം രൂപയും, ടെക്നോ വേരിയന്റിന് 18.99 ലക്ഷം രൂപയും, ടോപ് സ്പെക് ഇമോഷൻ വേരിയന്റിന് 19.49 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. ഇവ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയാണ്. ഓൺ-റോഡ് വില ഇതിലും കൂടും. സാധാരണ ഡീസൽ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ധനച്ചെലവിൽ 1,46,291 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാൻ ഉടമകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് റെനോ അവകാശപ്പെടുന്നു.
റെനോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയോ 21,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ഈ എസ്യുവി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് എസ്യുവിക്ക് 7 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറന്റിയും, ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.60 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ വാറന്റിയും ലഭിക്കും.
കൂടാതെ 89,900 രൂപയ്ക്ക് 'റെനോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് 360' പാക്കേജും ലഭ്യമാണ്. പാക്കേജ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 3 വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ്, മെയിന്റനൻസ് കവറേജ്, ഉറപ്പായ ബൈബാക്ക് (വാഹനം തിരികെ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം) എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.
|മോഡൽ
|വില
(എക്സ്-ഷോറൂം)
|എവല്യൂഷൻ
|16.99 ലക്ഷം രൂപ
|ടെക്നോ
|18.99 ലക്ഷം രൂപ
|ഇമോഷൻ
|19.49 ലക്ഷം രൂപ
റെനോ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡ്: എഞ്ചിൻ
റെനോയുടെ 'ഇ-ടെക് 160' ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റമാണ് പുതിയ മോഡലിന് കരുത്തേകുന്നത്. 1.8 ലിറ്റർ, ഫോർ-സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനൊപ്പം 1.4kWh ബാറ്ററി, രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം. ഇത് മൊത്തത്തിൽ 158bhp പവറും 208Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 9.6 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 kmph വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡിന് കഴിയുമെന്ന് റെനോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ARAI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം, ഈ എസ്യുവിക്ക് ലിറ്ററിന് 29 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമതയുണ്ട്. നഗരങ്ങളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 80 ശതമാനം വരെ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് മോഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കാമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
റെനോ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡ്: സവിശേഷതകൾ
ഹൈബ്രിഡ് അല്ലാത്ത പെട്രോൾ പതിപ്പുകളിലുള്ള അതേ പ്രധാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡിലുമുണ്ട്. 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്റ്റിവിറ്റി, 6-വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പനോരമിക് ഗ്ലാസ് സൺറൂഫ് എന്നിവ ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്.
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, റെനോ ഡസ്റ്ററിന് BNCAP 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 6 എയർബാഗുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്), ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ESC), ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോട് (EBD) കൂടിയ ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS), ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ലെവൽ-2 ADAS സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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