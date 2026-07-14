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കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന ഡസ്റ്ററിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി റെനോ: 'അഡ്വഞ്ചർ' പതിപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാം

ഡസ്റ്ററിന്‍റെ എവല്യൂഷൻ ട്രിമ്മിൽ നിന്നും അധിക സവിശേഷതകളോടെയാണ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. 12.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.

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Renault Duster Adventure Edition Launched (Renault India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 4:00 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവി സെഗ്‌മെന്‍റിനെ പുനർനിർവചിച്ച് കൊണ്ട് 2026 മാർച്ചിലാണ് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. റെനോയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് ഇന്ത്യയിൽ വൻ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ എസ്‌യുവിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷന് 12.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 15.39 ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ ലഭ്യമാവുക. ഡസ്റ്ററിന്‍റെ മിഡ്-സ്പെക്ക് ട്രിമ്മുകളായ എവല്യൂഷൻ, ടെക്നോ എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലാണ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റെനോ ഡസ്റ്റർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
ഡസ്റ്ററിന്‍റെ എവല്യൂഷൻ ട്രിമ്മിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളാണ് ഏറെക്കുറെ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷനിലും ഉള്ളത്. എന്നാൽ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ ചില അധിക സവിശേഷതകളും ലഭിക്കും. പൂർണ്ണ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഒരു പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവയാണ് അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷന് ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ.

അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷനിൽ പ്രത്യേക ഗ്രാഫിക്‌സ്, അലങ്കാര ഘടകങ്ങൾ, ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, കണക്റ്റഡ് കാർ സർവീസുകൾ, 17 ഇഞ്ച് ഓഷ്യൻ അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

റെനോ ഡസ്റ്റർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ: വില

വേരിയന്‍റുകൾ വില
(എക്‌സ്-ഷോറൂം)
അഡ്വഞ്ചർ TCe100
(1.0 ടർബോ) മാനുവൽ		₹12.99 ലക്ഷം
അഡ്വഞ്ചർ TCe160
(1.3 ടർബോ) മാനുവൽ		₹13.99 ലക്ഷം
അഡ്വഞ്ചർ TCe160
(1.3 ടർബോ) DCT		₹15.39 ലക്ഷം

അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷന് ഡസ്റ്റർ ടെക്നോയേക്കാൾ ഏകദേശം 50,000 കുറവാണ് വില വരുന്നത്. ഡസ്റ്ററിന്‍റെ എവല്യൂഷൻ ട്രിമ്മുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ TCe100 ന് ഏകദേശം 1.3 ലക്ഷം രൂപയോളം വില കൂടുതലാണ്. അതേസമയം TCe160ന് 90,000 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വില കൂടുതലാണ്.

റെനോ ഡസ്റ്റർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ: പവർട്രെയിൻ

പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ അഡ്വഞ്ചർ എഡിഷൻ 1.0 TCe100 ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.3 TCe160 ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നീ പവർട്രെയിൻ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. 1 ലിറ്ററിന്‍റെ എഞ്ചിൻ 99 bhp പവറും 166 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം 1.3 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ 161 bhp പവറും 280 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 1.3 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്‌ഡ് എഞ്ചിനിൽ 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 6-സ്‌പീഡ് DCT യൂണിറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.

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Last Updated : July 14, 2026 at 4:00 PM IST

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