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റെനോ ഡസ്റ്റർ അതിർത്തി കടക്കും: ആദ്യ കയറ്റുമതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്, കടൽ കടന്നത് 750 യൂണിറ്റുകൾ

റെനോയുടെ പുതിയ ആർ‌ജി‌എം‌പി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച കോംപാക്‌റ്റ് എസ്‌യുവി ആണ് പുതിയ ഡസ്റ്റർ. 750 കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവികൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് അയച്ചത്.

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Renault Duster exports begins from India (Photo - Renault India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 1:05 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവി സെഗ്‌മെന്‍റിനെ പുനർനിർവചിച്ച് കൊണ്ട് 2026 മാർച്ചിലാണ് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. റെനോയുടെ പുതിയ ആർ‌ജി‌എം‌പി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഡസ്റ്ററിന് പുതിയ രൂപകൽപ്പനയും ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളും ലഭിച്ചു. പുതിയ ഡിസൈൻ, ഇന്‍റീരിയർ, ടർബോ-പെട്രോൾ, ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആകർഷണങ്ങൾ പുതിയ മോഡലിൽ ഉണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചു. 750 കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവികൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് അയച്ചത്. കമ്പനിയുടെ ചെന്നൈയിലെ പ്ലാന്‍റിൽ നിന്നാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്‌തത്. വരും മാസങ്ങളിൽ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ പുതുതലമുറ റെനോ ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അയച്ചത്.

നിരവധി കയറ്റുമതി വിപണികളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് ചെന്നൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാന്‍റ്. പുതിയ എസ്‌യുവിയുടെ ഉത്പാദനം കമ്പനി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് പുറത്ത് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ വിൽക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക.

ഇന്ത്യ പ്രധാന കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമെന്ന് സിഇഒപുതിയ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ കയറ്റുമതി റെനോ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന നിമിഷമാണെന്നാണ് റെനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ സിഇഒ സ്റ്റീഫൻ ഡിബ്ലെസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ചെന്നൈ പ്ലാന്‍റിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം, ശേഷി, മത്സരശേഷി എന്നിവ ഇത് കാണിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രധാന കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി റെനോ കാണുന്നുവെന്നും 2030 ഓടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പ്രതിവർഷം 2 ബില്യൺ യൂറോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും, അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെനോ ഡസ്റ്റർ: പവർട്രെയിൻ
കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവി ആയ റെനോ ഡസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്‍റിന് 99 ബിഎച്ച്പി പവറും 160 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ലഭിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ആറ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഉയർന്ന വേരിയന്‍റിൽ 158 ബിഎച്ച്പി പവറും 280 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ഈ എഞ്ചിൻ 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 6 സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇ-ടെക് ഹൈബ്രിഡ് വരുന്നു
ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ ഇ-ടെക് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനും പുറത്തിറക്കാൻ റെനോ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നു. റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ ഇ-ടെക് സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡിനായുള്ള പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. പ്രത്യേക പവർട്രെയിനിനുള്ള പുതിയ ഓർഡറുകൾ കമ്പനി നിലവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് ലഭിച്ചതോടെ ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ പൂർണ്ണമായും വിറ്റുതീർന്നതാണ് പ്രീ-ബുക്കിങ് നിർത്തിവെച്ചതിന് കാരണം. ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനിൽ 1.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.4kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക്, രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഇത് 158 bhp പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകും.

2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിൽ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, 6-വേ പവർഡ്, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ആറ് എയർബാഗുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡായി), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ലെവൽ 2 ADAS, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, നാല് വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവ ഇതിന്‍റെ സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാറുകളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിച്ച് റേറ്റിങ് നൽകുന്ന ഏജൻസിയായ ഭാരത് എൻസിഎപിയുടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ അടുത്തിടെ ഡസ്റ്റർ മികച്ച റേറ്റിങ് നേടിയിരുന്നു. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയന്ന റേറ്റിങായ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങാണ് നേടിയത്. അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ മികച്ച സുരക്ഷ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്.


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