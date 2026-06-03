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വില 40,000 രൂപയിൽ താഴെ! 'റെഡ്മി ടർബോ 5' വരുന്നു, ലോഞ്ചിന് മുൻപെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു
ആമസോൺ വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. വില 40,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Published : June 3, 2026 at 2:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമി തങ്ങളുടെ ഉപബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയുടെ ടർബോ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. റെഡ്മി ടർബോ 5' ആണ് ടർബോ സീരിസിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ ഫോൺ. ഇത് ജൂൺ 16ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഈടും നിരവധി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ സവിശേഷതകളുമുള്ള പെർഫോമൻസ് അധിഷ്ഠിത ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
റെഡ്മി ടർബോ 5ന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന്റെ വില 40,000 രൂപയിൽ താഴെയായി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആമസോൺ വഴിയായിരിക്കും ലോഞ്ചിന് ശേഷം റെഡ്മി ടർബോ 5 വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുകയെന്ന് ഷവോമി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിൽ നേരത്തെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഫോണാണ് ഇത്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
റെഡ്മി ടർബോ 5: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ടിപ്സ്റ്റർ സഞ്ചു ചൗധരി വരാനിരിക്കുന്ന റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോർച്ചകൾ പ്രകാരം, റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K റെസല്യൂഷൻ ഫ്ലാറ്റ് OLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗെയിമർമാർക്കും മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേ അനുയോജ്യമാകും.
Officially confirmed: REDMI Turbo 5 is launching on 16th June:— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) June 2, 2026
• 6.59” 1.5K 120Hz flat OLED
• MTK 8500 Ultra
• LPDDR5X + UFS 4.1
• 7560mAh + 100W
• 50MP LYT600 + 8MP UW
• 20MP OV20B
• Optical FPS, dual stereo speakers (1014D + 1115), X-axis linear motor, 5300mm² VC… pic.twitter.com/uWXnFqqoWw
ശക്തമായ പ്രകടനം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന MTK 8500 അൾട്രാ പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് LPDDR5X റാമും UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും. ഇത് മൾട്ടിടാസ്കിങും ആപ്പ് ലോഡിങും വേഗത്തിലാക്കും. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന റെഡ്മി ടർബോ 5 സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയായിരിക്കും. ഇതിന് 7560mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ബാറ്ററിയായിരിക്കും ഇതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ തന്നെ ഫോണിന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഗെയിമിങ് സമയത്ത് ചൂട് നിയന്ത്രിക്കാൻ 5300mm² VC കൂളിങ് സിസ്റ്റം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഗെയിമിങ് കളിക്കുമ്പോഴാ, ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാവുമ്പോഴോ താപനില തനിയെ കുറയും.
50MP സോണി LYT600 മെയിൻ സെൻസറും 8MP അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസും 20MP OV20B ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ, X-ആക്സിസ് ലീനിയർ മോട്ടോർ, മെറ്റൽ ഫ്രെയിം എന്നീ ഫീച്ചറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിലുണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP66/IP68/IP69 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു. 204 ഗ്രാം ആണ് ഫോണിന്റെ ഭാരം. 8.18 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
റെഡ്മി ടർബോ 5: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
റെഡ്മി ടർബോ 5ന് 40,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും വില എന്നാണ് സൂചന. റെഡ്മി ടർബോ 5ന്റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് ചൈനയിൽ CNY 2,299 (ഏകദേശം 30,000 രൂപ) രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില.
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