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ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റെഡ്‌മി ഫോൺ: ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 'ടർബോ 5' വിപണിയിൽ; വിലയും ഓഫറുകളും

ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറ, 7,540mAh ബാറ്ററി, 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്നിവയാണ് റെഡ്‌മി ടർബോ 5 ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

REDMI TURBO 5 PRICE REDMI TURBO 5 FEATURES REDMI TURBO 5 OFFERS റെഡ്‌മി ടർബോ 5
Redmi Turbo 5 Launched in India with 7540mAh battery (Image credit: X/@RedmiIndia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 1:33 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമി തങ്ങളുടെ ഉപബ്രാൻഡായ റെഡ്‌മിയുടെ ടർബോ സീരിസിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 'റെഡ്‌മി ടർബോ 5' ആണ് ടർബോ സീരിസിലേക്ക് എത്തിയ പുതിയ അംഗം. ന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.

പെർഫോമൻസ് അധിഷ്‌ഠിത ഫോണായിരിക്കും ഇത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റെഡ്‌മി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് റെഡ്‌മി ടർബോ 5 എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 50 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടർ അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്. ആമസോണിലൂടെയാണ് പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

വലിയ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഈടും മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളുമായി വന്ന പെർഫോമൻസ് അധിഷ്‌ഠിത ഫോണാണ് ഇത്. റെഡ്‌മി ടർബോ 5ന്‍റെ സവിശേഷതകളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വരെ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

REDMI TURBO 5 PRICE REDMI TURBO 5 FEATURES REDMI TURBO 5 OFFERS റെഡ്‌മി ടർബോ 5
Redmi Turbo 5 comes with three color options (Image credit: X/@RedmiIndia)

റെഡ്‌മി ടർബോ 5: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റെഡ്‌മി ടർബോ 5ന്‍റെ 8GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് ഇന്ത്യയിൽ 37,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം, 12GB + 256GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള മോഡലിന് 40,999 രൂപയാണ് വില. SBI, ICICI ബാങ്ക്, Axis ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2,000 രൂപ വരെ കിഴിവും ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും റെഡ്‌മി ടർബോ 5 ജൂൺ 19 മുതലാണ് വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവുക. ആമസോൺ വഴിയാണ് വിൽക്കുക. ആസ്‌ഫാൽറ്റ് ബ്ലാക്ക്, നൈട്രോ ബ്ലൂ, ടർബോ വൈറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഇത് ലഭ്യമാകും.

റെഡ്‌മി ടർബോ 5: സവിശേഷതകൾ
ഷവോമിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് റെഡ്‌മി ടർബോ 5. ഈ ഫോണിന് നാല് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഫോണിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കുന്നു.

6.59 ഇഞ്ച് 1.5K (1,268 × 2,756 പിക്സലുകൾ) 12-ബിറ്റ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 460 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 3,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 68.7 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 2,560Hz തൽക്ഷണ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 480Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 3,840Hz PWM ഡിമ്മിങ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഡോൾബി വിഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

REDMI TURBO 5 PRICE REDMI TURBO 5 FEATURES REDMI TURBO 5 OFFERS റെഡ്‌മി ടർബോ 5
Redmi Turbo 5 has 8.18 mm thickness (Image credit: X/@RedmiIndia)

പുതിയ റെഡ്‌മി ടർബോ 5ന് കരുത്തേകുന്നത് ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്‌സെറ്റാണ്. ഇത് 3.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. ARM Mali-G720 MC8 GPU, LPDDR5x അൾട്രാ റാം, UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 23,00,000-ത്തിലധികം പോയിന്‍റുകൾ നേടിയ ഫോണാണ് ഇത്.

കൂടുതൽ സമയം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ഗെയിമിങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് റെഡ്‌മിയുടെ പുതിയ ഫോൺ. തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി, 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന ഏരിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു 3D ഐസ്-ലൂപ്പ് കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമിങിലും അമിത ഉപയോഗത്തിലും അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ കൂളിങ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കും.

REDMI TURBO 5 PRICE REDMI TURBO 5 FEATURES REDMI TURBO 5 OFFERS റെഡ്‌മി ടർബോ 5
Redmi Turbo 5 comes with IP66 + IP68 + IP69 + IP69K rating (Image credit: X/@RedmiIndia)

റെഡ്‌മി ടർബോ 5ൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 50 എംപി (f/1.5) പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുമുള്ള Sony IMX882 സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിലുള്ളത്. 8-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 20 മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയും ഉണ്ട്. 4K/60 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

REDMI TURBO 5 PRICE REDMI TURBO 5 FEATURES REDMI TURBO 5 OFFERS റെഡ്‌മി ടർബോ 5
Redmi Turbo 5 (Image credit: RedmiIndia)

അറിയിപ്പുകൾക്കും അലേർട്ടുകൾക്കുമായി ക്യാമറ ലെൻസുകൾക്ക് ചുറ്റും റെഡ്‌മി പിക്‌സൽ മാട്രിക്‌സ് സവിശേഷതയും ഫോണിൽ ഉണ്ട്. 7,540mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് 100W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 27W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കും.

5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 എന്നിവയാണ് ഇതിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഫോണിന് ഒരു IR ബ്ലാസ്റ്ററും ഉണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്കാനറും ഫേസ് അൺലോക്കും ഇതിലുണ്ട്.

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