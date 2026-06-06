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ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റെഡ്മി ഫോൺ: ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ 'ടർബോ 5' വരുന്നു; വിശദാംശങ്ങൾ
മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്സെറ്റാണ് റെഡ്മി ടർബോ 5ന് കരുത്തേകുക. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇത്.
Published : June 6, 2026 at 1:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമി തങ്ങളുടെ ഉപബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയുടെ ടർബോ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 'റെഡ്മി ടർബോ 5' ആണ് ടർബോ സീരിസിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ ഫോൺ. ഇത് ജൂൺ 16ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രോസസർ വിശദാംശങ്ങളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന റെഡ്മി ടർബോ 5ന് കരുത്തേകുന്നത് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്സെറ്റാണ്. പെർഫോമൻസ് അധിഷ്ഠിത ഫോണായിരിക്കും ഇത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ആമസോണിലൂടെയായിരിക്കും പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ലോഞ്ചിനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി ഇ-കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ആമസോൺ പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വലിയ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഈടും നിരവധി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ സവിശേഷതകളുമുള്ള പെർഫോമൻസ് അധിഷ്ഠിത ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റെഡ്മി ടർബോ 5ന്റെ ചിപ്സെറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും എത്ര രൂപ വരെ വില വരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Speed has a new name.— Redmi India (@RedmiIndia) June 5, 2026
Introducing the all-new #REDMITurbo5, the fastest REDMI ever. Made to move fast, engineered to stay ahead, and designed for those who never slow down.
Always #ReadyWhenYouAre.
Launching on 16th June, 2026.
Get notified: https://t.co/W46X9IMmV4 pic.twitter.com/PJVGv6zb4d
റെഡ്മി ടർബോ 5: പ്രോസസർ വിശദാംശങ്ങൾ
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്സെറ്റാണ് റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 12 ജിബി എൽപിഡിഡിആർ 5x റാം വേരിയന്റിൽ ഫോൺ വരുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രോസസർ ഉപയോഗിച്ച്, Antutu ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ ഫോൺ 2.3 ദശലക്ഷത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 12 ജിബി വെർച്വൽ റാം ഉൾപ്പെടെ 24 ജിബി വരെ റാം ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. സംഭരണശേഷി UFS 4.1 ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ സംഭരണശേഷി കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
റെഡ്മി ടർബോ 5: മറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ഗെയിമിങിലും അമിത ഉപയോഗത്തിലും അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഒരു 3D ഐസ്-ലൂപ്പ് കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ സമയം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ഗെയിമിങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് റെഡ്മിയുടെ പുതിയ ഫോണെന്നാണ് സൂചന. ടീസർ അനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ കറുപ്പ്, വെള്ള, ഇളം പച്ച നിറങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.
Officially confirmed: REDMI Turbo 5 is launching on 16th June:— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) June 2, 2026
• 6.59” 1.5K 120Hz flat OLED
• MTK 8500 Ultra
• LPDDR5X + UFS 4.1
• 7560mAh + 100W
• 50MP LYT600 + 8MP UW
• 20MP OV20B
• Optical FPS, dual stereo speakers (1014D + 1115), X-axis linear motor, 5300mm² VC… pic.twitter.com/uWXnFqqoWw
ഇതിന്റെ ചൈനീസ് വേരിയന്റ് ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടിപ്സ്റ്റർ സഞ്ചു ചൗധരി വരാനിരിക്കുന്ന റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോർച്ചകൾ പ്രകാരം, റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K റെസല്യൂഷൻ ഫ്ലാറ്റ് OLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗെയിമർമാർക്കും മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേ അനുയോജ്യമാകും.
ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന റെഡ്മി ടർബോ 5 സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയായിരിക്കും. ഇതിന് 7560mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ബാറ്ററിയായിരിക്കും ഇതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ തന്നെ ഫോണിന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ശരിയായാൽ മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റുകളിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന ഗെയിം-ചേഞ്ചറായി മാറും.
50MP സോണി LYT600 മെയിൻ സെൻസറും 8MP അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസും 20MP OV20B ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും റെഡ്മി ടർബോ 5ൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ, X-ആക്സിസ് ലീനിയർ മോട്ടോർ, മെറ്റൽ ഫ്രെയിം എന്നീ ഫീച്ചറുകളും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിലുണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP66/IP68/IP69 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു. 204 ഗ്രാം ആണ് ഫോണിന്റെ ഭാരം. 8.18 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ചൈനീസ് വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന മോഡലിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാകാൻ ലോഞ്ച് വരെ തന്നെ കാത്തിരിക്കണം.
റെഡ്മി ടർബോ 5: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
റെഡ്മി ടർബോ 5ന് 40,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും വില എന്നാണ് സൂചന. റെഡ്മി ടർബോ 5ന്റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് ചൈനയിൽ CNY 2,299 (ഏകദേശം 30,000 രൂപ) രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില.
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