റെഡ്മിയുടെ ടർബോ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്: ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 'ടർബോ 5'; എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
ചൈനീസ് വേരിയന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആമസോൺ വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
Published : May 19, 2026 at 8:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഷവോമി റെഡ്മിയുടെ ടർബോ സീരിസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 'റെഡ്മി ടർബോ 5' ആണ് ടർബോ സീരിസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ആദ്യ ഫോൺ. വലിയ ബാറ്ററിയും നിരവധി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ സവിശേഷതകളുമുള്ള പെർഫോമൻസ് അധിഷ്ഠിത ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ നേരത്തെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഫോണാണ് ഇത്. ജൂൺ ആദ്യം പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ചൈനീസ് വേരിയന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആമസോൺ വഴിയാണ് റെഡ്മി ടർബോ 5 ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുകയെന്ന് ഷവോമി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിപ്സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാർ (@heyitsyogesh) എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, ടർബോ 5 ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചൈനീസ് മോഡലിന്റെ അതേ സവിശേഷതകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കും.
ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിനൊപ്പം കമ്പനി മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ടിപ്സ്റ്റർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, റെഡ്മി ടർബോ 5-ൽ 1.5K റെസല്യൂഷനും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ OS 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Redmi Turbo 5
- 6.59" 1.5k amoled, 120hz
- mediatek dimensity 8500 ultra
- 50mp rear cam
- 20mp selfie
- hyperos, android 16
- 7,560mah battery, 100w charging
same exact specs as china model
launch early june
there are a few more products coming to india with the turbo 5<="" p>— yogesh brar (@heyitsyogesh) May 18, 2026
50 എംപി പിൻ ക്യാമറയും 20 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ടിപ്സ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,560mAh ബാറ്ററിയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ടർബോ സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോണായി റെഡ്മി ടർബോ 5 ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഷവോമി ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി കമ്പനി ഇതിനകം ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ടീസർ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ കാണാം. കറുത്ത നിറത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റിയർ പാനലും മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ വെവ്വേറെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിൻ ക്യാമറ സെൻസറുകളും കാണാം. പിന്നിൽ ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് മൊഡ്യൂളും റെഡ്മി ബ്രാൻഡിങും കാണാം. അതേസമയം പവർ ബട്ടണും വോളിയം റോക്കറും വലതുവശത്ത് ദൃശ്യമാകും.
റെഡ്മി ടർബോ 5ന്റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് CNY 2,299 (ഏകദേശം 30,000 രൂപ) ചൈനയിൽ പ്രാരംഭ വിലയുണ്ട്. ചൈനീസ് പതിപ്പിൽ 1,268 x 2,756 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 480Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, ഡോൾബി വിഷൻ, HDR10+ പിന്തുണ, 3,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നീ ഡിസ്പ്ലേ സവിശേഷതകളുണ്ട്.
16GB വരെ LPDDR5X റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ SoC ആയിരിക്കാം ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP66, IP68, IP69, IP69K റേറ്റിങുകളും ലഭിക്കും. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി, ചൈനീസ് മോഡലിൽ 50- എംപി സോണി IMX882 പ്രൈമറി ക്യാമറ, 8- എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ഷൂട്ടർ, 20 എംപി സെൽഫി ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോൺ 100W വയേർഡ്, 27W വയേർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
