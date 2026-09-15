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100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 10,000mAh ബാറ്ററിയുമായി 'റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ്': ആഗോള ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും

റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 10,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.

REDMI NOTE 17 PRO PRICE REDMI NOTE 17 PRO MAX FEATURES റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ് REDMI NOTE 17 PRO MAX BATTERY
Redmi Note 17 Pro Max, Note 17 Pro Launched in India With Up to 10,000mAh Battery (Image credit: X/@RedmiIndia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 3:34 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഷവോമി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ സീരിസ് അവതരിപ്പിച്ചു. റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ്, റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് കമ്പനി ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഷവോമി ഈ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്നത്.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 ഫോണിനൊപ്പം പുതിയ രണ്ട് ഫോണുകളും റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ സീരിസിൽ ചേരും. 10,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടാ കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. അതേസമയം, റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോയിൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s സീരീസ് SoC ഉണ്ട്. രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. ഇരു ഫോണുകളുടെയും വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

REDMI NOTE 17 PRO PRICE REDMI NOTE 17 PRO MAX FEATURES റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ് REDMI NOTE 17 PRO MAX BATTERY
Redmi Note 17 Pro Max (Image credit: X/@RedmiIndia)

റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോയുടെ 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയൻ്റിന് 36,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം, 8GB + 256GB വേരിയന്‍റിന് 39,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ മാക്‌സിൻ്റെ വില 8GB + 256GB മോഡലിന് 49,999 രൂപയാണ് വില. 12GB + 256GB ഓപ്ഷന് 55,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. എസ്ബിഐ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഐഡിഎഫ്‌സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5,000 രൂപ രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും.

പ്രോ മോഡൽ സെപ്റ്റംബർ 17നും പ്രോ മാക്‌സ് സെപ്റ്റംബർ 23നും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ആമസോൺ വഴിയായിരിക്കും വിൽക്കുക. റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ് മാച്ച ഗ്രീൻ, സീക്രട്ട് സൺറൈസ്, സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ ക്ലൗഡ് ബ്ലൂ, പർപ്പിൾ വൈബ്, സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.

REDMI NOTE 17 PRO PRICE REDMI NOTE 17 PRO MAX FEATURES റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ് REDMI NOTE 17 PRO MAX BATTERY
Redmi Note 17 Pro (Image credit: X/@RedmiIndia)

റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ സീരിസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ്
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സ്. ഇത് ഫോണിന് നാല് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 12-ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്‌ത്, 3,500 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ്, 3200Hz വരെ തൽക്ഷണ സപ്പോർട്ട്, എച്ച്‌ഡിആർ 10+ ടച്ച് 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമറ്റ്, വെറ്റ് ടച്ച് 2.0 എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 6.83-ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്.

പ്രോ മാക്‌സിന് കരുത്തേകുന്നത് ക്വാൽകോമിൻ്റെ 4nm ഒക്ടാ കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 Gen 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ്. ഇത് 2.6GHz വരെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. 12GB വരെയുള്ള LPDDR5x റാം, ഒരു അഡ്രിനോ GPU, 256GB UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69K റേറ്റിങുകളോടെയാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്.

ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് പ്രോ മാക്‌സിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ 50 മെഗാപിക്‌സൽ (എഫ്/1.5) പ്രൈമറി റിയർ ഷൂട്ടറും 8 മെഗാപിക്‌സൽ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 32 മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 4K/30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഫോണിന് കഴിയും.

100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 10,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. 5G, 4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ഇ-കോമ്പസ്, ഐആർ ബ്ലാസ്റ്റർ, ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സെൻസർ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 229g ഭാരമുണ്ട്

റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോ

പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിന് സമാനമായ ഒഎസ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണ, ഡിസ്‌പ്ലേ, ഇൻഗ്രെസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റേറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോയ്‌ക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 SoC ആണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 2.4GHz വരെ ഉയർന്ന ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിൻ്റെ അതേ പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

അതേസമയം,16-മെഗാപിക്സൽ (f/2.4) സെൽഫി ക്യാമറയാണ് റെഡ്‌മി നോട്ട് 17 പ്രോയ്‌ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 1080p/30 fps വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കും. 67W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗിനും പിന്തുണയുള്ള 9,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

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