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100W വയേർഡ് ചാർജിങും 10,000mAh ബാറ്ററിയുമായി ആഗോള വേരിയന്റ്, പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു: ടീസർ പുറത്ത്
ഓഗസ്റ്റിൽ ഷവോമി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് 5G പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ടീസർ സൂചന നൽകുന്നത്.
Published : September 1, 2026 at 4:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഷവോമി റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് 5G ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസറും കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.
എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓഗസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഷവോമി ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്കും വൈകാതെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
6.83 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ്, 10,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകളോടെയാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് എത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിലെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ആഗോള മോഡലിന് സമാനമായേക്കാം.
ലോഞ്ച് ഉടൻ?
പുതിയ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ചിനായി ഒരു പ്രത്യേക പേജും ഷവോമി ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ ലൈവാണ്. ഫോൺ അധികം കാലതാമസമില്ലാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആഗോള വേരിയന്റിലെ മിക്ക സവിശേഷതകളും അതേപടി നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Turn your expectations up to MAX.— Redmi India (@RedmiIndia) September 1, 2026
We’re pushing every boundary to bring you the most unstoppable Note yet.
Are you ready? Stay tuned!
Get Notified: https://t.co/Y0XSzYnjf4 pic.twitter.com/9yD2fHFeLS
എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
ഓഗസ്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ മാത്രമാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് 5G പുറത്തിറക്കിയത്. 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 3,500 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് 5G-യുടെ ആഗോളവേരിയന്റിന് ലഭിക്കുന്നത്. 8GB റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഈ ഫോൺ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 Gen 5 SoC ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ OS 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ ആഗോള പതിപ്പിൽ OIS ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ, 8-മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 32-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയുണ്ട്. 30fps-ൽ 4K വീഡിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 100W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 10,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. കൂടാതെ IP66, IP68 റേറ്റിംഗുകളും ഉണ്ട്. ഇത് 5G, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, NFC എന്നിവയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഈ സവിശേഷതകളിൽ മിക്കതും പുതിയ ഫോണിനും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ചില സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 100W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 10,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററി തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് 5G-യുടെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിനും ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ബാറ്ററി തന്നെയായിരിക്കും.
ആഗോള വേരിയന്റിന്റെ വില
റെഡ്മി നോട്ട് 17 പ്രോ മാക്സ് 5G ഫോണിന്റെ 8GB + 256GB വേരിയന്റിന് JPY 79,980 (ഏകദേശം 47,900 രൂപ) മുതൽ ജപ്പാനിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം 8GB + 512GB മോഡലിന് JPY 99,980 (ഏകദേശം 59,900 രൂപ) ആണ് വില. ഇന്ത്യയിൽ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഇത് കറുപ്പ്, ക്ലൗഡ് ബ്രഷ്, പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
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