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സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ പുതിയ ഫോണുമായി റെഡ്മി: വില 27,999 രൂപ മുതൽ
45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G-യിൽ ഉള്ളത്. ഇത് ഒറ്റച്ചാർജിൽ ഏകദേശം 2.5 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകും.
Published : August 6, 2026 at 1:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നോട്ട് 17 സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി റെഡ്മി. ചൈനയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം 'റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ആമസോണിലൂടെയും ഷവോമി ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും പുതിയ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
ഒക്ട കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 സീരിസ് ചിപ്സെറ്റാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിൽ 8,000mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഏകദേശം 2.5 ദിവസത്തോളം ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന 6.9 ഇഞ്ച് ട്രൂകളർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G: വില, ലഭ്യത
റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G ഫോണിന്റെ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 27,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുള്ള മോഡലിന് 30,999 രൂപയാണ് വില. SBI, Axis Bank, Kotak ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 3,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 12ന് ആമസോൺ, Xiaomi ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ആർട്ടിക് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് നൈറ്റ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ് പർപ്പിൾ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക.
ഇന്ത്യയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ HyperOS 3 സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ള ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G. പുതിയ ഫോണിനായി നാല് വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G-യിൽ 6.9 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ (1,080 x 2,396 പിക്സലുകൾ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 1,800 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 960Hz PWM DC ഡിമ്മിങ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്നു. നനഞ്ഞ വിരലുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ പോലും ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഹൈഡ്രോടച്ച് 2.0 സവിശേഷതയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് റെഡ്മിയുടെ പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 8GB LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G-യിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും 2x ഡിജിറ്റൽ സൂമും വരെയുള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യക്തമാക്കാത്ത സെക്കൻഡറി ഷൂട്ടറും ഇതിലുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയുണ്ട്. ഇത് ഹോൾ-പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ 1080p/30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും.
45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,000mAh ബാറ്ററിയും പുതിയ ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം 2.5 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. യൂട്യൂബിൽ 28.29 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 24.14 മണിക്കൂർ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗം, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വഴി 10.58 മണിക്കൂർ ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ 13.89 മണിക്കൂർ ബിജിഎംഐ ഗെയിംപ്ലേ എന്നിവയും ഈ ഫോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് റെഡ്മി നോട്ട് 17 5G-യിൽ 10,416 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹീറ്റ് ഡിസ്സിപ്പേഷൻ ഏരിയയുള്ള ഒരു വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങും ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫോണിന് ഏകദേശം 225 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.
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