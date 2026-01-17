ETV Bharat / automobile-and-gadgets
രണ്ട് ഫോണുകളുമായി റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്: ലോഞ്ച് തീയതി ചോർന്നു; പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ലോഞ്ച് തീയതിയും.
Published : January 17, 2026 at 8:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസ് 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചോർന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പുതിയ സീരിസ് ജനുവരി 27ന് പുറത്തിറക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കമ്പനി ലോഞ്ച് തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5G എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ആഗോള തലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതേ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഫോണുകൾ റെഡ്മി നോട്ട് 15 സീരിസിലേക്ക് ചേരും.
റെഡ്മി നോട്ട് 15 സീരിസിലെ ബേസ് മോഡലായ റെഡ്മി നോട്ട് 15 5ജി ഈ മാസത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നാലെ പ്രോ മോഡലുകൾ കൂടെ ഇന്ത്യൻ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ലോഞ്ച് തീയതി ചോർന്നു
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ, പ്രോ+ 5G എന്നീ ഫോണുകൾ ജനുവരി 27ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ടിപ്സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാ ഒരു സ്മാർട്ട്പ്രിക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ ക്വാൽകോം പുറത്തിറക്കിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റാണ് പ്രോ+ മോഡലിന് കരുത്ത് പകരുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+: സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5Gയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K കർവ്ഡ് AMOLED സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ 200 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ ഷൂട്ടറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂടാതെ 32 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ന് 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ: സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
അതേസമയം, റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോയിൽ 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K ഫ്ലാറ്റ് AMOLED സ്ക്രീൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോ മോഡലിന് പ്രോ പ്ലസിന് സമാനമായ 200 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും, സെൽഫി ക്യാമറ 20 എംപിയുടേതാകാമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. 6,580mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചാർജിങ് വേഗത കുറവായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് മോഡലുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 2ൽ തന്നെയായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക. നാല് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ലഭിച്ചേക്കും.
