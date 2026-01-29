ETV Bharat / automobile-and-gadgets
200 എംപി ക്യാമറ! റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ: പ്രത്യേകതകൾ
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5G എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം...
Published : January 29, 2026 at 2:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5G എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ആഗോള തലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഫോണുകളുമായി പുതിയ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
പുതിയ രണ്ട് ഫോണുകൾ റെഡ്മി നോട്ട് 15 സീരിസിനൊപ്പം ചേരും. റെഡ്മി നോട്ട് 15 സീരിസിലെ ബേസ് മോഡലായ റെഡ്മി നോട്ട് 15 5ജി ഈ മാസത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നാലെയാണ് പ്രോ മോഡലുകൾ കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 200 എംപിയുടെ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് രണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്.
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.83-ഇഞ്ച് AMOLED സ്ക്രീനാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലുമുള്ളത്. റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5G സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്സെറ്റിൽ കരുത്തിൽ വരുമ്പോൾ, പ്രോ മോഡലിൽ മീഡിയടെക് SoC ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫോണുകളുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക്....
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോയുടെ 8 ജിബി + 128 ജിബി കോൺഫിഗറേഷന് 29,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5G യുടെ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഫോണിന്റെ വില 37,999 രൂപയാണ്. ലോഞ്ച് ഓഫറായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 3,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഓഫറിന് ശേഷം ഇതിന്റെ വില 26,999 രൂപയും 34,999 രൂപയും ആയി കുറയും.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1,999 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ആമസോണിൽ ഈ ഫോണുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ആദ്യ വിൽപ്പന 2026 ഫെബ്രുവരി 3 ന് രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 11:59 വരെ തത്സമയമായി നടക്കും. റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സിൽവർ ആഷ്, മിറേജ് ബ്ലൂ, കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, കോഫി മോച്ച, മിറേജ് ബ്ലൂ ഷേഡുകളിൽ ലഭ്യമാകും.
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസ്: സവിശേഷത
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 2 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ട് ഫോണിലും 1.5K (1,280 x 2,772 പിക്സൽ) റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.83 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കും. ഇത് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,200 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ്, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കും.
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ 5G സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് വരുന്നത്. 12 ജിബി വരെ റാമും 512 ജിബി വരെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിന് ലഭിക്കും. അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400-അൾട്രാ SoC ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ജിബി റാമും 256 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും.
രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും സമാനമായ പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകുന്ന റെസല്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. OIS സഹിതമുള്ള 200 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസും രണ്ടിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രോ മോഡലിൽ 20 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ മോഡലിൽ 32 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
5G, വൈ-ഫൈ 6E വരെ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, NFC, USB ടൈപ്പ്-സി എന്നി കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ രണ്ട് ഫോണും പിന്തുണയ്ക്കും. രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഡോൾബി അറ്റ്മോസും ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ പിന്തുണയുമുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിങ് ലഭിക്കും.
പ്രോ പ്ലസ് മോഡൽ 100W വയർഡ് ചാർജിങും 22.5W റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,500mAh ബാറ്ററിയിൽ വരുന്നു. അതേസമയം പ്രോ 5G 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 22.5W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,580mAh ബാറ്ററിയിൽ വരുന്നു.
Also Read:
- ഒന്നൊന്നര ബാറ്ററി തന്നെ! ഒറ്റച്ചാർജിൽ 38 ദിവസത്തിലധികം സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയം, മറ്റാരും നൽകാത്ത ബാറ്ററി കരുത്തിൽ റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി
- ഫോട്ടോയില് കണ്ണടച്ചെന്ന പരാതി ഇനി വേണ്ട, കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ഇനി എഐ
- ആമ്പിയന്റ് ലൈറ്റിങും ഹെഡ്സ്അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയും: പുതിയ ടെക് പാക്കേജുമായി ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ
- കാറിന്റെ താക്കോലോ ലഗേജോ കുടയോ എന്തുമാകട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും മറന്നുവച്ചാൽ