ETV Bharat / automobile-and-gadgets

റെഡ്‌മി നോട്ട് 15 വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, വില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; വിശദമായി

റെഡ്‌മി നോട്ട് 15 5G കറുപ്പ്, ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, മിസ്റ്റ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ലഭ്യമാവുക. ചോർന്ന വില വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

REDMI NOTE 15 SPECIFICATIONS റെഡ്‌മി നോട്ട് 15 REDMI NOTE 15 5G REDMI NOTE 15 CAMERA
Redmi Note 15 5G India Price Leaked Ahead Of January 6 Launch (Image Credit: Xiaomi India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമിയുടെ ഉപ ബ്രാൻഡായ റെഡ്‌മി ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഡിസ്പ്ലേ, പ്രോസസർ, ക്യാമറ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ശേഷി, ഐപി റേറ്റിങ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ആമസോൺ വഴിയുമാണ് ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽക്കുക. ഇന്ത്യ-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റിന് ആഗോള പതിപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റാം ശേഷി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്നും, എങ്കിലും വില ആഗോള എതിരാളിയേക്കാൾ അൽപ്പം കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

റെഡ്‌മി നോട്ട് 15 5ജി: ചോർന്ന വില
റെഡ്‌മി നോട്ട് 15ന്‍റെ റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്‍റെ വില വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് എക്‌സിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റനുസരിച്ച്, 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകൾക്ക് യഥാക്രമം 22,999 രൂപയും 24,999 രൂപയും ആയിരിക്കും വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഫോണിനൊപ്പം ഷവോമി റെഡ്‌മി പാഡ് 2 5G പുറത്തിറക്കുമെന്നും യാദവ് പരാമർശിച്ചു.

ഈ മാസം ആദ്യം പോളണ്ടിൽ റെഡ്‌മി നോട്ട് 15 പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് PLN 1,199 (ഏകദേശം 29,980 രൂപ) ആണ് പ്രാരംഭവില. തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഇത് കറുപ്പ്, ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, മിസ്റ്റ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

റെഡ്‌മി നോട്ട് 15 5ജി: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി ഒരു ലൈവ് മൈക്രോസൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോണിന് 108MP പിൻ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS), മൾട്ടിഫോക്കൽ പോർട്രെയിറ്റ് ലെജൻഡ്, ഡൈനാമിക് ഷോട്ട് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 45W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,520mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷം വരെ ബാറ്ററി കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ 1.6 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. മുൻഗാമിയായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 1നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് 10 ശതമാനം ജിപിയു ബൂസ്റ്റും 30 ശതമാനം സിപിയു ബൂസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. 48 മാസത്തോളം ലാഗ്‌ ഇല്ലാതെ മികച്ച പ്രകടനം നൽകുമെന്നും ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP66 റേറ്റിങാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,200 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, ഹൈഡ്രോ ടച്ച് 2.0, ടിയുവി ട്രിപ്പിൾ ഐ കെയർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുള്ള 6.77 ഇഞ്ച് കർവ്‌ഡ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Also Read:

  1. അഭിമാനം വാനോളം: 'സ്‌പേഡെക്‌സ്' മുതൽ 'ഗഗൻയാൻ' മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വരെ, കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഐഎസ്‌ആർഒ; 2025ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
  2. വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ പുതിയ തട്ടിപ്പ് രീതിയുമായി സൈബർകുറ്റവാളികൾ! ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ വിവരങ്ങൾ ചോരും, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
  3. 6,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം കുതിച്ചുയരുക ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത റോക്കറ്റിൽ: ബ്ലൂബേർഡ്- 6 ദൗത്യം ഡിസംബർ 24ന്; വിക്ഷേപണം നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം
  4. 'ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നറോക്കി'ന് 3,100 രൂപ ഡിസ്‌കൗണ്ട്! ഇയർ എൻഡർ സെയിലിൽ പിഎസ്‌5 ഗെയിമുകൾക്കും ആക്‌സസറികൾക്കും വമ്പൻ ഓഫർ

TAGGED:

REDMI NOTE 15 SPECIFICATIONS
റെഡ്‌മി നോട്ട് 15
REDMI NOTE 15 5G
REDMI NOTE 15 CAMERA
REDMI NOTE 15 5G INDIA PRICE LEAK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.