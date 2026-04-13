ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിടിലൻ ഫോൺ; റെഡ്‌മി A7 Pro 5G ഇന്ത്യയിൽ, വിലയും പ്രത്യേകതകളും അറിയാം

സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച്, മിസ്‌റ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 2026 ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ ഷവോമിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്‌റ്റോറിലൂടെയും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും റെഡ്‌മി A7 Pro 5G വാങ്ങാം.

Redmi A7 Pro 5G (Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ റെഡ്‌മിയുടെ പുതിയ മോഡലായ റെഡ്‌മി A7 Pro 5G ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.9- ഇഞ്ച് എച്ച്‌ഡി+ (1600 x 720p) ഐപിഎസ് എല്‍സിഡി സ്‌ക്രീൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത.

യുണിസോക് T7250 ഒക്‌ടാ-കോർ പ്രോസസർ കരുത്ത് പകരുന്ന ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സെൻസറും പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഐപി52 റേറ്റിങ്ങും ഫോണിനുണ്ട്.

Redmi A7 Pro 5G: Specifications (Xiaomi)

സവിശേഷതകൾ

120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി+ ഐപിഎസ് എൽസിഡി ഡിസ്‌പ്ലേയുമായാണ് ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ക്യാമറയുടെയും ബാറ്ററികളുടെയും കാര്യത്തിൽ മികച്ച സവിശേഷതകളാണ് റെഡ്‌മി A7 Pro 5G വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

32 മെഗാപികസ്‌ലിൻ്റെ ഡബിൾ ക്യാമറകളും സെൽഫിക്കായി എട്ട് മെഗാപിക്‌സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും റെഡ്‌മി A7 Pro യിൽ ഉണ്ട്. 6,300 എംഎഎച്ചിൻ്റെ കരുത്തറ്റ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 12 വാട്ട് വയേർഡ് ചാർജിങ്ങിനൊപ്പം 7.5 വാട്ട് വയർലെസ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും റെഡ്‌മി A7 Pro യിൽ ഉണ്ട്. 4 GB RAM ൽ 64 GB, 128 GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്‌റ്റോറേജ് സിസ്‌റ്റവുമുണ്ട്.

നാല് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും റെഡ്‌മി A7 Pro 5G ഉണ്ടെന്ന് ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, റെഡ്‌മി A7 Pro 5G-യിൽ ഗൂഗിൾ സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ജെമിനി, ഷവോമിയുടെ ഇൻ്റർകണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ AI സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

റെഡ്‌മി A7 Pro 5G യുടെ വില

Redmi A7 Pro 5G: Colour Options (Xiaomi)

4GB RAM + 64GB സ്‌റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റിന് 11,499 രൂപയും 4GB RAM + 128GB സ്‌റ്റോറേജ് മോഡലിന് 12,499 രൂപയുമാണ് റെഡ്‌മി A7 Pro 5G യുടെ വില. സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച്, മിസ്‌റ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 2026 ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ ഷവോമിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്‌റ്റോറിലൂടെയും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും റെഡ്‌മി A7 Pro 5G വാങ്ങാം.

TAGGED:

REDMI A7 PRO 5G PRICE
REDMI A7 PRO 5G AVAILABILITY
REDMI A7 PRO 5G SPECS
REDMI
REDMI A7 PRO 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.