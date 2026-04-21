കരുത്തൻ ബാറ്ററി! ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ തെരയുന്നവർക്കായി റെഡ്മിയുടെ രണ്ട് ഫോണുകൾ; വിലയറിയാം
റെഡ്മി എ7 പ്രോ 4ജി, റെഡ്മി എ7 4ജി എന്നീ ഫോണുകളാണ് പുതിയ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 6,300എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയിലാണ് പ്രോ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : April 21, 2026 at 4:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് റെഡ്മിയുടെ രണ്ട് പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ. റെഡ്മി എ7 പ്രോ 4ജി, റെഡ്മി എ7 4ജി എന്നീ ഫോണുകളാണ് കമ്പനി ഈ ലൈനപ്പിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. റെഡ്മി എ7 പ്രോ 5ജി അവതരിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കമ്പനി 4ജി ഫോണുകളും പുറത്തിറക്കുന്നത്.
രണ്ട് ഫോണുകളും അടിസ്ഥാന സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഇത്. ബാറ്ററി ശേഷിയിലും അടിസ്ഥാന പ്രകടനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുന്നതാണ് ഇവ. വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
റെഡ്മി എ7 4ജി സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റെഡ്മി എ7 പ്രോ 4ജിയുടെ 4ജി റാമും 64ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 11,499 രൂപയാണ് വില. ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. റെഡ്മി എ7 4ജിയുടെ 3ജിബി റാമും 64ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലിന് 10,499 രൂപയാണ് വില. ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ ബ്ലൂ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് ഫോണുകളും ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ Mi.com, ആമസോൺ ഇന്ത്യ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
റെഡ്മി എ7 4ജി സീരിസ്: സവിശേഷതകൾ
റെഡ്മി എ7 പ്രോ 4ജിയിൽ 720 x 1,600 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. അതേസമയം റെഡ്മി എ7 4ജിയിൽ 720 x 1,640 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള അല്പം ചെറിയ 6.88 ഇഞ്ച് എൽസിഡി പാനലാണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 800 നിറ്റ്സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്, 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മുൻ ക്യാമറയ്ക്കായി മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് കട്ട്ഔട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് ഫോണിനും കരുത്തേകുന്നത് യൂണിസോക്ക് ടി7250 പ്രോസസർ ആണ്. പ്രോ മോഡലിൽ 4 ജിബി റാം ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിൽ 3 ജിബി റാം ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളിലും സ്റ്റോറേജ് 64 ജിബിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി 2 ടിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പിന്തുണയുമുണ്ട്.
റെഡ്മി എ7 പ്രോ 4ജി ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 3ൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. നാല് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. റെഡ്മി എ7 4ജി ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അധിഷ്ഠിത ഹൈപ്പർഒഎസ് 2ൽ ആണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ഇതിനുണ്ട്.
രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും എൽഇഡി ഫ്ലാഷുള്ള 13 എംപി പിൻ ക്യാമറയും സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി മുൻ ക്യാമറയും ഉണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ വൈ-ഫൈ 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, ജിപിഎസ്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊടി, സ്പ്ലാഷ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് IP52 റേറ്റിംഗും ഉണ്ട്.
റെഡ്മി എ7 പ്രോ 4ജിക്ക് 6,300എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാരം 208 ഗ്രാം ആണ്. അതേസമയം റെഡ്മി എ7 4ജിക്ക് ഏകദേശം 193 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. രണ്ടും 15W വയർഡ് ചാർജിംഗും 7.5W റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
