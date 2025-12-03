ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഗെയിമിങുകാർക്കും സോഷ്യൽമീഡിയ പ്രേമികൾക്കും ഉത്തമം: വില 12,499 രൂപ, റെഡ്മി 15സി 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
6.9 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ, 6,000mAh ബാറ്ററി, 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, IP64 റേറ്റിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് റെഡ്മി 15സി 5ജി. കൂടുതലറിയാം....
Published : December 3, 2025 at 1:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമിയുടെ റെഡ്മി 15സി 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ വലിയ ബാറ്ററിയും വലിയ സ്ക്രീനും റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് പിന്തുണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകൾ, യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഫോൺ ഉത്തമമായിരിക്കും.
റെഡ്മി 15സി 5ജി: ഡിസൈൻ
ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമും പോളികാർബണേറ്റ് ബാക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് റെഡ്മി 15C 5G. ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിനായി രണ്ട് പ്രമുഖ കട്ടൗട്ടുകളുള്ള ഒരു ചതുര ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഈ ഉപകരണത്തിന് ലഭിക്കും. ബ്രാൻഡിന്റെ പുതിയ ലോഗോയ്ക്കൊപ്പം റെഡ്മി ബാഡ്ജിങും ഉണ്ട്. മൂൺലൈറ്റ് ബ്ലൂ നിറത്തിൽ ഗ്ലോസ് ഫിനിഷുള്ള സ്പാർക്കിൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. ഡസ്ക് പർപ്പിൾ, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിലും ഈ ഉപകരണം ലഭ്യമാണ്.
റെഡ്മി 15സി 5ജി: ഡിസ്പ്ലേ
റെഡ്മി 15സി 5Gയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. സ്ക്രീനിന് 810 nits വരെ പരമാവധി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. വലിയ സ്ക്രീൻ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകൾ, യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മീഡിയ ഉപഭോഗത്തിനായി 15C ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റെഡ്മി അവകാശപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി IP64 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
റെഡ്മി 15സി 5ജി: പ്രൊസസർ
ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിശ്വസനീയമായ പ്രോസസ്സിങ് പവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 SoC ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ പ്രോസസറും, കൂടാതെ ഉയർന്ന റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഗെയിമിങ് അനുഭവം നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
റെഡ്മി 15സി 5ജി: ക്യാമറ
ഡ്യുവൽ റിയർ എഐ ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് റെഡ്മി 15സി 5ജിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
റെഡ്മി 15സി 5ജി: ബാറ്ററി
6,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് റെഡ്മി 15C 5G റെഡ്മി 15സി 5ജിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ദീർഘമായ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 33W വയർഡ് ചാർജിങും 10W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ബാറ്ററി. ഫോണിൽ ബോക്സിനൊപ്പം ചാർജറും ലഭിക്കും.
റെഡ്മി 15സി 5ജി: വില
റെഡ്മി 15സി 5ജിയുടെ 4GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 12,499 രൂപയും, 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 13,999 രൂപയും, 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 15,499 രൂപയുമാണ്. ഡിസംബർ 11നാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോൺ, Mi.com, റെഡ്മിയുടെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികൾ എന്നിവ വഴിയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
