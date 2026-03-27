ഒക്ട കോർ ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തും 32 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയും: 'റെഡ്മി 15എ' വിപണിയിൽ
റെഡ്മി 15A മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. 6,300mAh ബാറ്ററിയും 32 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിലുണ്ട്.
Published : March 27, 2026 at 1:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമിയുടെ ഉപ ബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയുടെ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡലായ റെഡ്മി 15A ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി. പുതിയ എ സീരിസ് റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. ഒക്ട കോർ 5G ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്.
കൂടാതെ 6,300mAh ബാറ്ററിയും 32 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
റെഡ്മി 15എ: ഇന്ത്യയിലെ വില
4 ജിബി+ 64 ജിബി, 4 ജിബി+ 128 ജിബി, 6 ജിബി+ 128 ജിബി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് റെഡ്മി 15എ ലഭ്യമാവുക. ഇതിന്റെ 4 ജിബി+ 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 12,999 രൂപയും, 4 ജിബി+ 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 14,499 രൂപയും, 6 ജിബി+ 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 16,499 രൂപയും വില വരും. ഇത് ഏസ് ബ്ലാക്ക്, ഓസം ബ്ലൂ, അമേസ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
റെഡ്മി 15എ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 3.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് റെഡ്മി 15എ. നാല് വർഷം വരെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ഫോണിന് ലഭിക്കും.
ഗൂഗിൾ ജെമിനി, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഷവോമി ഇന്റർകണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ എഐ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 60Hz, 90Hz, അല്ലെങ്കിൽ 120Hz എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.9 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ സവിശേഷത. 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് വരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ 800 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ടാ-കോർ T8300 5G SoC ചിപ്സെറ്റിലാണ് റെഡ്മി 15എ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാലി-G57 GPU, 6GB വരെ LPDDR4X റാം, 128GB UFS 2.2 സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെർച്വൽ റാം എക്സ്പാൻഷനെയും ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും. അതേസമയം മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
റെഡ്മി 15എയിൽ f/2.0 അപ്പേർച്ചറും സിംഗിൾ LED ഫ്ലാഷും ഉള്ള 32 എംപി മെയിൻ റിയർ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മുൻവശത്ത്, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ ചാറ്റുകൾക്കുമായി ഫോണിന് 8 എംപി ക്യാമറയും ലഭിക്കും. 5G, Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS/AGPS, Glonass, Galileo, FM റേഡിയോ, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, USB OTG, ഒരു USB ടൈപ്പ്-C പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ എന്നിവ ഓൺബോർഡിലെ സെൻസറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളുണ്ട്. റെഡ്മി 15A-യിൽ 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,300mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ബാറ്ററി 7.5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
