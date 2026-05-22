ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്‌താൽ 20 ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം: റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് എത്തി

നിരവധി ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്‌നെസ് ഫീച്ചറുകൾ റിയൽമി വാച്ച് എസ്‌5ൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.97 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള വാച്ച് എസ്5 രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

REALME WATCH S5 PRICE REALME WATCH S5 FEATURES റിയൽമി വാച്ച് എസ്5 REALME WATCH S5 BATTERY
Realme Watch S5 Launched in India With Up to 20 Days Battery Life (Image credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 22, 2026 at 7:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് പുറത്തിറക്കി. റിയൽമി 16 സീരിസിലെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ റിയൽമി 16T സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനൊപ്പമാണ് പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചായ 'റിയൽമി വാച്ച് എസ്‌5' പുറത്തിറക്കിയത്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള 1.97 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള വാച്ച് എസ്5 രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

ഇത് ഒറ്റച്ചാർജിൽ 20 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിരവധി ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്‌നെസ് ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബ്ലഡ് ഓക്‌സിജൻ (SpO2) സാച്ചുറേഷൻ മോണിറ്ററിങും ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. റിയൽമി വാച്ച് എസ് 5 110-ലധികം സ്‌പോർട്‌സ് മോഡലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കും. കൂടാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ് പിന്തുണയുമുണ്ട്.

Realme Watch S5 available in Sand White and Rock Grey color options (Image credit: Realme)

റിയൽമി വാച്ച് എസ്5: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി വാച്ച് എസ് 5ന് 7,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില വരുന്നത്. ഇത് റോക്ക് ഗ്രേ, സാൻഡ് വൈറ്റ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ജൂൺ 5ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവുക.

റിയൽമി വാച്ച് എസ്5: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി വാച്ച് എസ് 5ന് 1500 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്‌പ്ലേ സപ്പോർട്ട്, 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള 1.97 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ട്. ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് വൃത്താകൃതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് സ്‌മാർട്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ പിന്തുണയും നൽകുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങിനെ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി കണക്റ്റുചെയ്‌ത് അവരുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫോൺ കോളുകൾ ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.

Realme Watch S5 (Image credit: Realme)

ഓട്ടം, സൈക്ലിങ്, യോഗ, ബാഡ്‌മിന്‍റൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 110-ലധികം സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകളും വാച്ച് എസ്‌5ൽ ഉണ്ട്. എസ്‌പി‌ഒ 2 ട്രാക്കിങ്, ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾ. വാച്ച് ധരിക്കുന്നയാളുടെ ഉറക്കം, സ്‌ട്രസ്സ് ലെവൽ, ശബ്‌ദം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതിൽ പ്രത്യേകം സെൻസറുകളുണ്ട്. ആർത്തവചക്രത്തെ കുറിച്ചും ഇത് വിവരങ്ങൾ നൽകും.

ട്രാക്കിങിനായി 5-സിസ്റ്റം ജിഎൻഎസ്എസ് പൊസിഷനിംഗുള്ള ജിപിഎസ് ആണ് റിയൽമി വാച്ച് എസ് 5 വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 5 എടിഎം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ വീണാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കൂടാതെ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ഡിസ്‌പ്ലേ തൊടുമ്പോഴും തടസ്സം കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കും. റിയൽമി വാച്ച് എസ് 5 ഒറ്റ ചാർജിൽ 20 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് 32 ഗ്രാം ഭാരമാണ് ഉള്ളത്.

Realme Watch S5 Launched in India With 1.97-Inch AMOLED Display (Image credit: Realme)

റിയൽമി 16T: വിശദാംശങ്ങൾ
റിയൽമി 16 സീരിസിലെ നാലാമത്തെ ഫോണാണ് റിയൽമി 16T. പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ 144Hz ഡിസ്‌പ്ലേ, 50 എംപി സോണി IMX852 പിൻ ക്യാമറ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയുണ്ട്. AI പോർട്രെയിറ്റ് ഗ്ലോ, AI ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ക്ലിപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി AI- പവർ ക്യാമറ സവിശേഷതകളും സെൽഫി മിററും റിയൽമി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ IP69-റേറ്റഡ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഡ്യൂറബിലിറ്റി-ഫോക്കസ്ഡ് സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 6GB + 128GB വേരിയന്‍റിന് 29,999 രൂപയും 8GB + 128GB ഓപ്ഷന് 31,999 രൂപയും 8GB + 256GB വേരിയന്‍റിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബ്ലൂ, സ്റ്റാർലൈറ്റ് റെഡ് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.

