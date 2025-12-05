ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്‌ട്രസ് ട്രാക്കിങ്, ആർത്തവ മാനേജ്മെന്‍റ്; ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ: റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് വിപണിയിൽ

1.97 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, IP68 റേറ്റിങ്, ഹൃദയമിടിപ്പ് ട്രാക്കിങ്, SpO2 അളക്കൽ, ഉറക്ക നിരീക്ഷണം, സ്‌ട്രസ് ട്രാക്കിങ്, ആർത്തവ മാനേജ്മെന്‍റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് റിയൽമി വാച്ച് 5.

Realme Watch 5 Launched in India (Image credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 11:38 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമി പി സീരീസിലേക്ക് 7,000mAh ബാറ്ററിയുമായി കമ്പനി പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ റിയൽമി P4x 5G പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'റിയൽമി വാച്ച് 5' എന്ന് വിളിപ്പേരിട്ട റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിനായി നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വലിയ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്വതന്ത്ര GPS, വിപുലീകൃത ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് റിയൽമി വാച്ച് 5. ഒപ്റ്റിമസ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സുമായി സഹകരിച്ചാണ് കമ്പനി റിയൽമി വാച്ച് 5 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ വിലയും ലഭ്യതയും ഓഫറും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

Realme Watch 5 has 3D wave strap (Image credit: Realme)

റിയൽമി വാച്ച് 5: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി വാച്ച് 5ന് 4,499 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. ലോഞ്ച് ഓഫറായി 500 രൂപ കിഴിവിൽ 3,999 രൂപയ്‌ക്ക് ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഡിസംബർ 10ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. റിയൽമി ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മെയിൻലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് ആദ്യ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക്, ടൈറ്റാനിയം സിൽവർ, മിന്‍റ് ബ്ലൂ, വൈബ്രന്‍റ് ഓറഞ്ച് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.

Features of Realme Watch 5 (Image credit: Realme)

റിയൽമി വാച്ച് 5: സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
390 × 450 റെസല്യൂഷനും, 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 600 നിറ്റ്‌സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 1.97 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് റിയൽമി വാച്ച് 5ൽ ഉള്ളത്. 2D ഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലാസ് കവറും ഹണികോമ്പ് സ്‌പീക്കർ ഹോളുകളും പുതിയ 3D-വേവ് സ്ട്രാപ്പും അലുമിനിയം-അലോയ് ഫങ്ഷണൽ ക്രൗണും ഉള്ള മെറ്റാലിക് യൂണിബോഡി ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്, എൻ‌എഫ്‌സി, 300-ലധികം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന വാച്ച് ഫെയ്‌സുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച്. അഞ്ച് ജി‌എൻ‌എസ്‌എസ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര ജി‌പി‌എസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ 108 സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകൾ, ഗൈഡഡ് വർക്കൗട്ടുകൾ, സ്ട്രെച്ചിങ് ടൂളുകൾ, റിയൽമി ലിങ്ക് ആപ്പുമായുള്ള സംയോജനം എന്നിവയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Realme Watch 5 has compass feature (Image credit: Realme)

കൂടാതെ നിരവധി ആരോഗ്യ സവിശേഷതകളടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉത്തമമായ ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചാണ് ഇത്. ഹൃദയമിടിപ്പ് ട്രാക്കിങ്, SpO2 അളക്കൽ, ഉറക്ക നിരീക്ഷണം, സ്‌ട്രസ് ട്രാക്കിങ്, ആർത്തവ മാനേജ്മെന്‍റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശ്വസന പരിശീലന മോഡുകളും, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, കോമ്പസ്, സ്‌പോർട്‌സ് വർക്കൗട്ടുകൾക്കായി വ്യക്തിഗത കോച്ച് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.

Realme Watch 5 has IP68 dust and water resistance (Image credit: Realme)

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗത്തിൽ റിയൽമി വാച്ച് 5ന് 16 ദിവസം വരെയും ലൈറ്റ് മോഡിൽ 20 ദിവസം വരെയും ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വാച്ചിന് IP68 റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

