ബാറ്ററി ബൈപാസ് ചാർജിങും റിവേഴ്‌സ് വയർഡ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജി. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Realme P4x 5G has an IP64 rating. (Image Credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമി പി സീരീസിലേക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ. റിയൽമി P4x 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 7,000mAh ബാറ്ററി, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട്, ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നിവയടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് റിയൽമി P4x. മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന മിഡ്‌ റേഞ്ച് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്കായാണ് കമ്പനി ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

45വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ ചിപ്‌സെറ്റ്, മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ, 8ജിബി വരെ റാമും 256ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ്, 6.72 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, 50 മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി സെൻസറുള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ്, ഐപി64 റേറ്റിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളുമായാണ് റിയൽമി P4x 5G വരുന്നത്. മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമായ ഫോണിന്‍റെ വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി P4x 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജിയുടെ 6 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 15,499 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം 8 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 16,999 രൂപയും, 8 ജിബി + 256 ജിബി റാം സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 17,999 രൂപയുമാണ് വില. മാറ്റ് സിൽവർ, എലഗന്‍റ് പിങ്ക്, ലേക്ക് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

ലോഞ്ച് ഓഫറെന്ന നിലയിൽ റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജിയുടെ 15,499 രൂപയുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡൽ ഓഫർ വിലയിൽ 13,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 12ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയും റിയൽമിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഈ ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

സ്റ്റോറേജ്ഒറിജിനൽ വില
6 ജിബി + 128 ജിബി Rs 15,499
8 ജിബി + 128 ജിബി Rs 16,999
8 ജിബി + 256 ജിബി Rs 18,999

റിയൽമി P4x 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ
റിയൽമി P4x 5G റിയൽമിയുടെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ റിയൽമി UI 6.0ലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 391ppi പിക്‌സൽ സാന്ദ്രതയുമുള്ള 6.72-ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി (1,080x2,400 പിക്‌സലുകൾ) LCD പാനലാണ് ഇതിലുള്ളത്. 1,000 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്‌പ്ലേ.

8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 6nm ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ ചിപ്‌സെറ്റാണ് റിയൽമി P4x 5Gന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 18 ജിബി വരെ വെർച്വൽ റാമും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്റ്റിക്‌സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ ഫോണിന് 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2 എംപി സെക്കൻഡറി സെൻസറും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ലഭിക്കും. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി IP64 റേറ്റിങാണ് റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോണിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റും കോപ്പർ-ഗ്രാഫൈറ്റ് കോട്ടിങും ഉള്ള 5300mm ചതുരശ്ര വേപ്പർ ചേമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്രോസൺ ക്രൗൺ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഇതിനുണ്ട്.

ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ബാറ്ററി ബൈപാസ് ചാർജിങും റിവേഴ്‌സ് വയർഡ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് റിയൽമി P4x 5G. ഇതിന് 8.39 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 208 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത്, 5 ജി, ബെയ്‌ഡൗ, ജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ, ക്യുഇസെഡ്എസ്എസ്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, വൈ-ഫൈ, ഡ്യുവൽ സ്‌പീക്കറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.

