റിയൽമിയുടെ പി4 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ അംഗം കൂടെ: പി4എക്‌സ് 5ജി ഉടൻ പുറത്തിറക്കും; ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ

ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയാകും റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജി വിൽപ്പന നടത്തുക. ഈ ഫോണിന്‍റെ ഡിസ്‌പ്ലേ GT മോഡിൽ 90 fps ഗെയിംപ്ലേ പിന്തുണയ്ക്കും. വിശദമായി അറിയാം.

REALME P4X FEATURES റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജി REALME P4X SPECIFICATIONS REALME P4 SERIES
Realme P4x 5G to Launch in India (Representational image, credit: Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് റിയൽമിയുടെ പി4 സീരിസിൽ റിയൽമി P4, റിയൽമി P4 പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇതേ ലൈനപ്പിൽ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫോൺ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായുള്ള ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണുന്നുമുണ്ട്.

ഇതിൽ ഫോണിന്‍റെ ലഭ്യതയും ചില സവിശേഷതകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സെൽഫി ക്യാമറയ്‌ക്കായി ഒരു ഹോൾ പഞ്ച് കട്ട്ഔട്ട് ഉള്ള ഡിസ്‌പ്ലേ കാണിക്കുന്ന ടീസറും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്‌ക്രീൻ നേർത്ത ബെസലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം. വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റിൽ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. "Built to be Fastest" എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെയാണ് പുതിയ ഫോൺ മൈക്രോസൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഗെയിമർമാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതായിരിക്കാമെന്നാണ് സൂചന. മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റ് സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഡിസ്‌പ്ലേ GT മോഡിൽ 90 fps ഗെയിംപ്ലേ പിന്തുണയ്ക്കും. യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഒരേസമയം 90 ആപ്പുകൾ വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ ഫോണിന് കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജിയിൽ 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും ബൈപാസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും. റിയൽമിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ അതിന്‍റെ വില വിഭാഗത്തിൽ വേപ്പർ ചേമ്പർ (വിസി) കൂളിങ് സിസ്റ്റം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഫോണാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മറ്റ് സവിശേഷതകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യയിൽ ഈ വർഷം ആദ്യം ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത റിയൽമി പി3എക്‌സ് 5ജിയുടെ പിൻഗാമി ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജി. 8GB റാം പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 SoC ചിപ്‌സെറ്റ്, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ എൽസിഡി പാനൽ, 50 എംപി മെയിൻ റിയർ ക്യാമറ, 2 എംപി സെക്കൻഡറി സെൻസർ, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് റിയൽമി പി3എക്‌സ് 5ജിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജിയുടെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും എന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നോ, എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

REALME P4X FEATURES
റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജി
REALME P4X SPECIFICATIONS
REALME P4 SERIES
REALME P4X 5G INDIA LAUNCH

