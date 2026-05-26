റിയൽമി പി4 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി കൂടെ, ലോഞ്ച് ജൂണിൽ? ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
റിയൽമി പി4 സീരിസിലെ ഏഴാമത്തെ മോഡലാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : May 26, 2026 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമിയുടെ മിഡ്-റേഞ്ച് നിരയിൽ അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഫോൺ ആണ് റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 5ജി. 2026 മാർച്ച് 19-നാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, നിലവിൽ റിയൽമി പി4 5ജി, റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി, റിയൽമി പി4എക്സ് 5ജി, റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി, ലൈറ്റ് മോഡലിന്റെ 4ജി വേരിയന്റ് എന്നീ മോഡലുകൾ റിയൽമി പി4 സീരിസിൽ ഇപ്പോഴും വിൽക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സീരിസിൽ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് റിയൽമി.
ലോഞ്ചിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. കമ്പനി ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ 'റിയൽമി പി4എസ് 5ജി' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരു ടിപ്സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. RMX5125 എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റ് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, റിയൽമി പി4എസ് 5ജിയുടെ റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും കളർ ഓപ്ഷനുകളും ചോർന്ന് ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും, എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി4എസ് 5ജി: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) പങ്കിട്ട എക്സ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റിയൽമി പി4എസ് 5ജി വരുന്നത് RMX5125 മോഡൽ നമ്പറിൽ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കും. ബ്രൗൺ, ഗ്രീൻ നിറങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ട് നിറങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ മാർക്കറ്റിൽ പേരുകൾ വ്യക്തമല്ല.
EXCLUSIVE: realme P4s 5G (RMX5125) is launching next month in India.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 26, 2026
It will be available in 6GB, 8GB, and 12GB RAM variants, with 128GB and 256GB storage options.
The smartphone will launch in two colour options: Green and Brown. pic.twitter.com/wlNXlSWUol
റിയൽമി P4s 5G-യുടെ 6GB റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക. അതേസമയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 8GB + 128GB, 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. 12GB റാമും 256GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലും ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറേഡ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി പി4 സീരിസിൽ അവസാനമായി പുറത്തിറക്കിയത് റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 5ജി ആണ്. 12,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 12,999 രൂപയായിരുന്നു വില. സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി പി4എസ് 5ജിയുടെ വില ഇതിനേക്കാൾ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം.
6.8 ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,570 പിക്സൽ) LCD ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 180Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 900 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ്, 6GB വരെ LPDDR4x റാമും 128GB വരെ UFS 2.2 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ്, 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 5ജി ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി പി4എസ് 5ജിയുടെ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നോ, എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.