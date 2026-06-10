ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വമ്പൻ പെർഫോമൻസും കരുത്തൻ 8000mAh ബാറ്ററിയും: മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ 'റിയൽമി പി4ആർ 5ജി'
5W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി, മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 5ജി ചിപ്സെറ്റ്, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകൾ റിയൽമി പി4ആർ 5ജി ഫോണിലുണ്ട്.
Published : June 10, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 12:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ജനപ്രിയ പി-സീരിസിലേക്ക് റിയൽമി പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. റിയൽമി പി4ആർ 5ജി ആണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോൺ. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി, മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 5ജി ചിപ്സെറ്റ്, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.
മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ മത്സരം സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ പുതിയ ഫോണിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി, വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം, ആധുനിക ഡിസൈൻ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് ഈ ഫോൺ. റിയൽമി പി4ആർ 5ജിക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഫോണിൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി4ആർ 5ജി: വില, ലഭ്യത
റിയൽമി പി4ആർ 5ജി ജൂൺ 10ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, റിയൽമി ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നിവ വഴി റിയൽമി P4R 5G വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ലാവെൻഡർ ഗ്ലെയർ, സിൽവർ ഗ്ലെയർ, ടൈറ്റാനിയം ഗ്ലെയർ എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുക.
റിയൽമി പി4ആർ 5ജി 4GB+128GB, 6GB+128GB, 6GB+256GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 4GB+128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,999 രൂപയും, 6GB+128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 20,999 രൂപയും, 6GB+256G സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 22,999 രൂപയും വില വരും.
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|4GB+128GB
|18,999 രൂപ
|6GB+128GB
|20,999 രൂപ
|6GB+256GB
|22,999 രൂപ
ജൂൺ 17ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2000 രൂപയുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും മൂന്ന് മാസത്തെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും കമ്പനി നൽകും. 2000 രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷം ഫോണിന്റെ പ്രാരംഭവില 16,999 രൂപയായി കുറയും.
റിയൽമി പി4ആർ 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി പി4ആർ 5ജിയിൽ ഉള്ളത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഫോണിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഈ ബാറ്ററി ഒരൊറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. ഈ ബാറ്ററി 12.5 മണിക്കൂർ ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമിങ്, 6.5 ദിവസത്തെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, യൂട്യൂബിൽ 21.6 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 26.9 മണിക്കൂർ നാവിഗേഷൻ എന്നിവ നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് ആണ് ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുക.
കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി കൂടെയാണിത്. 4 ലെയർ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല, 7 വർഷം വരെ ബാറ്ററിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരില്ലെന്നും പറയുന്നു. 3 വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും ബാറ്ററി ലൈഫ് 91 ശതമാനമായി നിലനിർത്തുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ചൂടിനെയും തണുപ്പിനെയും താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള തരത്തിലാണ് ബാറ്ററി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. മികച്ച പ്രകടനം നൽകാൻ ഈ ചിപ്സെറ്റിന് കഴിയും. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ എയർഫ്ലോ വിസി കൂളിങ് സിസ്റ്റം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അമിതമായ ഉപയോഗത്തിലോ, ഗെയിമിങിലോ ഫോൺ ചൂടാവില്ല.
14 ജിബി ഡൈനാമിക് റാമും 256 ജിബി റോമും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോസസറാണ് ഇത്. അമിതമായ ഉപയോഗത്തിൽ പോലും ലാഗാവാതെ പെർഫോമൻസ് നൽകാൻ ഈ ചിപ്സെറ്റുള്ള ഫോണിന് കഴിയും. ഇത് മൾട്ടി ടാസ്കിങും എളുപ്പമാക്കും. റിയൽമി പി4ആർ 5ജി MIL-STD 810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിയൽമി P4R 5ജിയിൽ 50 എംപി ഡ്യുവൽ എഐ ക്യാമറയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഐ പോർട്രെയിറ്റ് ഗ്ലോ, എഐ എറേസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ ഫോട്ടോ ഫീച്ചറുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. ഒമ്പത് കളർ ഓപ്ഷനുകളും അഞ്ച് സ്പീഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകളും ഉള്ള ഒരു AI പൾസ് ലൈറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസൈനാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 8.8 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഫോണാണ് ഇത്.
144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അൾട്ര സൺലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് റിയൽമി P4R 5G പ്രവർത്തിക്കുക.
Also Read:
- WWDC 2026: കുട്ടികൾ ഐഫോണിൽ എന്ത് കാണണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി ആപ്പിളിന്റെ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണം
- ബജറ്റ് വിലയും ആകർഷക ഡിസൈനും, 'ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 20' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- ജെമിനൈ പിന്തുണയിൽ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും പുതിയ സിരിയും: വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ ശ്രദ്ധ നേടി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ