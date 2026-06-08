ETV Bharat / automobile-and-gadgets

8,000 എംഎഎച്ചിന്‍റെ വമ്പൻ ബാറ്ററി, ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം: 'റിയൽമി പി4ആർ 5ജി' പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം

45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി, മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

REALME P4R 5G SPECIFICATIONS REALME P4R 5G DESIGN റിയൽമി പി4ആർ 5ജി REALME P4R 5G BATTERY
Realme P4R 5G will be launched in India with 8000 mAh battery (Image credit: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ജനപ്രിയമായ പി-സീരിസിലേക്ക് റിയൽമി പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. റിയൽമി പി4ആർ 5ജി ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിനുപുറമെ വിവിധ സവിശേഷതകളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി, മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക.

റിയൽമി പി4ആർ 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
റിയൽമി പി4ആർ 5ജി ജൂൺ 10ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും റിയൽമി P4R 5G വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റിയൽമി ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാവും.

ലാവെൻഡർ ഗ്ലെയർ, സിൽവർ ഗ്ലെയർ, ടൈറ്റാനിയം ഗ്ലെയർ എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ മത്സരം സൃഷ്‌ട്ടിക്കാൻ പുതിയ ഫോണിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി, വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം, ആധുനിക ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ലൈവാണ്. എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി പി4ആർ 5ജി: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി പി4ആർ 5ജിയിൽ 8,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ബാറ്ററി ഒരൊറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. ഈ ബാറ്ററി 12.5 മണിക്കൂർ ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമിങ്, 6.5 ദിവസത്തെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, യൂട്യൂബിൽ 21.6 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 26.9 മണിക്കൂർ നാവിഗേഷൻ എന്നിവ നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് ചാർജിങ് ഉള്ള ഫോൺ 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കും. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അമിതമായ ഉപയോഗത്തിലോ, ഗെയിമിങിലോ ഫോൺ ചൂടാവില്ല.

വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി പി4ആർ 5ജി MIL-STD 810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേയായിരിക്കും ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുക.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് റിയൽമി P4R 5G പ്രവർത്തിക്കുക. ഫോണിന് കുറഞ്ഞത് 256GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും 14GB വരെ "ഡൈനാമിക് റാമും" ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ ഫോണിന് 8.8 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടാവും. 50 എംപി I ക്യാമറ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ന്ധിച്ചിടത്തോളം, റിയൽമി P4R 5ജി 50 എംപി എഐ ക്യാമറ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം വഹിക്കും. ഒമ്പത് കളർ ഓപ്ഷനുകളും അഞ്ച് സ്പീഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകളും ഉള്ള ഒരു AI പൾസ് ലൈറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസൈനാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുക.


Also Read:

  1. കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയും വേറിട്ട ഡിസൈനും: ടെക്‌നോ പോവ 8 വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂൺ 11ന്
  2. ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റെഡ്‌മി ഫോൺ: ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 'ടർബോ 5' വരുന്നു; വിശദാംശങ്ങൾ
  3. പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 രൂപ കുറവ്! രാജ്യത്ത് E85 ഇന്ധനം ലഭ്യമായി; ലാഭം സാധാരണക്കാരന്‍റെ പോക്കറ്റിൽ എത്തുമോ?
  4. പ്രീമിയം ലുക്കിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ: 'ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് 20' വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂൺ 8ന്

TAGGED:

REALME P4R 5G SPECIFICATIONS
REALME P4R 5G DESIGN
റിയൽമി പി4ആർ 5ജി
REALME P4R 5G BATTERY
REALME P4R 5G INDIA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.