ഒന്നൊന്നര ബാറ്ററി തന്നെ! മറ്റാരും നൽകാത്ത അത്രയും ബാറ്ററി കരുത്തിൽ റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ ചിപ്സെറ്റ്, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 10,001mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ടൈറ്റൻ ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളോടെയാണ് റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി വരുന്നത്.
Published : January 29, 2026 at 1:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് മികച്ച കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. മറ്റ് കമ്പനികൾ നൽകാത്ത അത്രയും കരുത്തിൽ വരുന്ന 10,001mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയിൽ ഉള്ളത്. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം 39 ദിവസത്തെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ട്രാൻസ്വ്യൂ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോൺ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. എൽഇഡി ഫ്ലാഷുമായി ജോടിയാക്കിയ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ്, റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഇതിലുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പോവുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുടെ നിര. റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജിയുടെ വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജിയുടെ 8 ജിബി + 128 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 25,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 27,999 രൂപയാണ് വില. 12 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 30,999 രൂപയാണ് വില.
ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് റിയൽമി 2,000 രൂപ ബാങ്ക് കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ലോഞ്ച് ഓഫറിന് ശേഷം 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്റിന് 23,999 രൂപയും, 8 ജിബി + 256 ജിബി മോഡലിന് 25,999 രൂപയും, 12 ജിബി + 256 ജിബി മോഡലിന് 28,999 രൂപയും വരും.
വിൽപ്പന ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ്, റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി ഫെബ്രുവരി 5 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ട്രാൻസ്സിൽവർ, ട്രാൻസ് ഓറഞ്ച്, ട്രാൻസ്ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവും.
റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്. ഇത് ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും നാല് സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജിയിൽ ലഭിക്കും.
6.8 ഇഞ്ച് 1.5K 4D കർവ്+ ഹൈപ്പർഗ്ലോ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 6,500 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, HDR 10+ ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയും ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് ലഭിക്കും. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ലഭിക്കുക.
