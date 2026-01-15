ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഒറ്റച്ചാർജിൽ 1.5 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്: 10,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി വരുന്നു; വിശദാംശങ്ങൾ

റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയിൽ 27W റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 10,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒറ്റച്ചാർജിൽ 1.5 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. കൂടുതലറിയാം...

REALME P4 POWER TEASER REALME P4 POWER 5 G REALME P SERIES REALME UPCOMING PHONE
Realme P4 Power 5G India Launch Teased (Representational image, credit: Realme India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജി ഉടൻ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ റിയൽമി പി സീരിസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനായി ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോസൈറ്റ് മുൻപ് ഈ ഫോണിന്‍റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്നത് റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ആണെന്ന് കമ്പനി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഈ ഫോണിന്‍റെ ചില സവിശേഷതകൾ ടീസർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 10,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ഒറ്റ ചാർജിൽ 1.5 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 218 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും. 10 ശതമാനം ബാറ്ററിയിൽ പോലും താപനില നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫോണിന് "സ്ഥിരമായ എഫ്‌പി‌എസ്" നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. ബൈപാസ് ചാർജിങിനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും.

റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയിൽ 27W റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണിന്‍റെ ചിപ്‌സെറ്റ്, ബാറ്ററി ശേഷി, ഡിസൈൻ, നിറങ്ങൾ, വില, ലോഞ്ച് തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

RMX5107 എന്ന മോഡൽ നമ്പറുള്ള ഒരു റിയൽമി പി സീരിസ് ഫോണിന് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌സിൽ (BIS) നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് റിയൽമി പി4 പവർ 5G തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഇതിൽ 10,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. 50 മെഗാപിക്‌സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടർ, 8 മെഗാപിക്‌സൽ സെക്കൻഡറി ക്യാമറ, മറ്റൊരു 2 മെഗാപിക്‌സൽ ക്യാമറ എന്നിവയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക.

റിയൽമി പി സീരിസിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി
കമ്പനിയുടെ പി സീരിസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കും റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി. 2025 ഓഗസ്റ്റിലാണ് റിയൽമി പി4 5ജി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്. ഇതിന് 18,499 രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വില. 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും 10W റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുമുള്ള 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി പി4 5ജിയിലുള്ളത്.

6.77 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 4,500 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇത്. 8GB വരെ റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. 50 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടറും 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Also Read:

  1. ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എ വരുന്നു: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ചോർന്നു; പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ
  2. ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ്, എയർ മോഡലുകൾ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ: എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം? എപ്പോൾ?
  3. എഐ പവേർഡ് ഓഡിയോ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഓപ്പൺഎഐ: റിപ്പോർട്ട്
  4. വില 91,399 രൂപ! 113 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ചേതക് C25: ഫീച്ചറുകൾ അറിയാം

TAGGED:

REALME P4 POWER TEASER
REALME P4 POWER 5 G
REALME P SERIES
REALME UPCOMING PHONE
REALME P4 POWER LAUNCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.