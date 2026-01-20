ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മറ്റാരും നൽകാത്ത അത്രയും ബാറ്ററി കരുത്ത്! 10,001mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയിൽ റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്

10,001mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ജനുവരി 29ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കും. കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ...

Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമിയുടെ പി4 പവർ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്. ജനുവരി 29ന് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ബാറ്ററി ശേഷി, ഡിസ്‌പ്ലേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സവിശേഷതകളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് അതിന്‍റെ മികച്ച കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. 10,001mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഉള്ളതെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ആയിരിക്കും ലഭ്യമാവുക.

Realme P4 Power 5G comes with India's first and biggest 10,001mAh battery. (Photo Credit- Realme)

മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്നും ഫോണിനായുള്ള സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് അടുത്തിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയുടെ ബോക്‌സ് വിലയും അടുത്തിടെ ചോർന്നിരുന്നു, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി: ലോഞ്ച്
ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമിയുടെ റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ജനുവരി 29ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആണ് പുറത്തിറക്കുക. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയും റിയൽമി ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ആണ് ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
10,001mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഫുൾ ചാർജ് ആക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഗെയിം കളിച്ചാലും ഇതിന്‍റെ ചാർജ് 86% ആയി തുടരുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ഒറ്റ ചാർജിൽ 32.5 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

1.5K റെസല്യൂഷൻ 4D കർവ്+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകും. ട്രാൻസ്‌സിൽവർ, ട്രാൻസ്ഓറഞ്ച്, ട്രാൻസ്‌ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

ഡിസൈനിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഇതിനുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ ടോൺ റിയർ പാനലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രെയിമും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ കാണാം. വലതുവശത്ത്, ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം റോക്കറുകളും ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി യുഐ 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, വില
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ പ്രിസിഷൻ എനർജി ലൂപ്പ്, ഫ്ലാഷ് ഡാർട്ട് എംബ്ലം, പിന്നിൽ മാറ്റ് പാനൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള റിയൽമി പി4 പവർ 5ജിയുടെ ബോക്‌സ് വില 37,999 രൂപയായിരിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഫോണുകളുടെ ബോക്‌സ് വിലകൾ സാധാരണയായി അവയുടെ വിൽപ്പന വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായി അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

