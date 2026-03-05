ETV Bharat / automobile-and-gadgets

Realme Narzo Power 5G
ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 4:12 PM IST

ഹൈദാരാബാദ്: സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ പ്രേമികള്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന റിയൽമിയുടെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്ഫോണായ നർസോ പവർ 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. വിപണിയിൽ ഒരു ബജറ്റ്-ഫ്രണ്ട്‌ലി പെർഫോമൻസ് ഫോൺ എന്ന നിലയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.

സാധാരണ സ്‌ ർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കരുത്തുള്ള 10,001mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്‌താൽ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ നാല് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി നിൽക്കും. കൂടാതെ 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഉള്ളതിനാൽ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള ഈ ഫോൺ 10,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും മെലിഞ്ഞതുമായ സ്‌മാർട്ട്ഫോണാണെന്ന് റിയൽമി അവകാശപ്പെടുന്നു

Realme Narzo Power 5G (Realme)

മികച്ച ഡിസ്പ്ലേയാണ് നർസോ പവർ 5G വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 6.8-ഇഞ്ച് 1.5K ഹൈപ്പർഗ്ലോ 4D കർവ്ഡ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ പ്രേമികളുടെ മനം കീഴടക്കുമെന്ന് തീര്‍ച്ചയാണ്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 6,500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ 5G പ്രോസസറിലാണ് പുത്തൻ ഫോണ്‍ വരുന്നത്. 8GB റാം (വെർച്വൽ റാം വഴി 18GB വരെ ഉയർത്താം), 256GB വരെ സ്റ്റോറേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയുടെ സവിശേഷതകള്‍.

Realme Narzo Power 5G (Realme)

50MP സോണി IMX882 മെയിൻ ക്യാമറയും 8MP അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂട്ടുന്നു. സെൽഫിക്കായി 16MP മുൻ ക്യാമറയുമുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7.0. മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം നം ചെയ്യുന്നു. പൊടിപടലങ്ങളും വെള്ളവും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള IP69+IP68+IP66 റേറ്റിംഗ്, ഗൂഗിൾ ജെമിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള AI ഫീച്ചറുകളും ഇതില്‍ ലഭ്യമാണ്. ടൈറ്റൻ സിൽവർ, ടൈറ്റൻ ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.

Realme Narzo Power 5G (Realme)

മാർച്ച് 10, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ആമസോൺ വഴിയും റിയൽമി ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 3,000 ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ട്. 1,000 അധിക വിലക്കിഴിവ്. 6 മാസം വരെ പലിശരഹിത ഇഎംഐ സൗകര്യമുണ്ടാകും. ആദ്യകാല ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 2,999 വിലമതിക്കുന്ന നാല് വർഷത്തെ ബാറ്ററി വാറൻ്റി സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഈ ഫോണിൻ്റെ റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോൺ 16 പ്രോ വെറും 27 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ജെമിനി, AI ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ക്ലിപ്പ്, AI ലൈറ്റ് മി, AI സ്റ്റൈൽ മി തുടങ്ങിയ AI സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Realme Narzo Power 5G (Realme)

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വില

  • 8GB + 128GB: ₹27,999 (ഓഫറിൽ 23,999 രൂപ)
  • 8GB + 256GB: ₹29,999 (ഓഫറിൽ 25,999 രൂപ)
ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ144Hz | 6.8-ഇഞ്ച് 1.5K ഹൈപ്പർഗ്ലോ 4D കർവ്+ AMOLED
പ്രോസസ്സർമീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ 5G
റാം + സംഭരണം8 ജിബി + 128 ജിബി
8 ജിബി + 256 ജിബി
പിൻ ക്യാമറ50MP (മെയിൻ) + 8MP (അൾട്രാ-വൈഡ്)
മുൻ ക്യാമറ16 എം.പി.
ബാറ്ററി10,001എംഎഎച്ച്
ചാർജിംഗ് ശേഷി80W
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി യുഐ
OS അപ്ഡേറ്റ്3 വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റ് | 4 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകൾ
IP റേറ്റിംഗ്ഐപി 69+ഐപി 68+ഐപി 66

