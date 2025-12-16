ETV Bharat / automobile-and-gadgets
7,000mAh ബാറ്ററി, വമ്പൻ വിലക്കുറവ്; സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് പ്രേമികളുടെ മനം കവരാൻ റിയൽമി നാർസോ സീരീസ്
റിയൽമി നാർസോ സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളായ റിയൽമി നാർസോ 90x 5G, റിയൽമി നാർസോ 90 5G യെക്കുറിച്ച് അറിയാം
December 16, 2025
ഹൈദരാബാദ്: ആകർഷകമായ വിലയിൽ സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനം കവരാൻ റിയൽമി നാർസോ സീരീസ് ഇന്ത്യയില് അവതരിപ്പിച്ചു. നാർസോ 90 സീരീസിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പായ നാർസോ 90 5G, നാർസോ 90x 5G എന്നിവയാണ് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ഡിസൈൻ, ഡിസ്പ്ലേ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, ക്യാമറ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ശേഷി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാർസോ 90 സീരീസിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു.
റിയൽമി നാർസോ 90 5G
റിയൽമി നാർസോ 90 5G വിക്ടറി ഗോൾഡ്, കാർബൺ ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 1400 nits (HBM) ബ്രൈറ്റ്നസോടു കൂടിയുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് 120Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8GB വരെ റാമും 128GB UFS2.2 സ്റ്റോറേജുമുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 മാക്സ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഉപകരണത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
50MP പ്രധാന ക്യാമറയും 2MP സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡ്സെറ്റിന് 50MP മുൻ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 60W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റിയൽമി UI 6.0 ൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ eSIM പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കില്ല.
റിയൽമി നാർസോ 90x 5G
റിയൽമി നാർസോ 90x 5G ഫ്ലാഷ് ബ്ലൂ, നൈട്രോ ബ്ലൂ നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 1,200 nits (HBM) ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് 144Hz HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 പ്രോസസറും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2MP സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
8MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 60W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് നാർസോ 90x 5Gയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് റിയൽമി UI 6.0 ൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ eSIM നെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കില്ല.
വില
റിയൽമി നാർസോ 90 5G യുടെ 6GB/128GB വേരിയന്റിന് 16,999 രൂപയും, 8GB/128GB മോഡലിന് 18,499 രൂപയുമാണ് വില. നാർസോ 90 5G വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ 1,000 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. നാർസോ 90x 5G യുടെ 6GB/128GB പതിപ്പിന് 13,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, 8GB/128GB മോഡൽ 15,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ബാങ്ക് ഓഫറുകൾക്കൊപ്പം നാർസോ 90x 5G വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. രണ്ട് സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളും ഡിസംബർ 24 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും, ആമസോണിലൂടെയും റിയൽമി ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും ഇവ ലഭ്യമാകും.
