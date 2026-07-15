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ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്, 8000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമി നാർസോ 100x 5G
45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G-യുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഒറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് സാധിക്കും.
Published : July 15, 2026 at 12:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി പ്രശസ്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമി. 'നാർസോ 100x 5G' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 8,000mAhന്റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയിലാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G വന്നിരിക്കുന്നത്.
നാർസോ സീരീസിലെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുൂടെയും ആമസോണിലൂടെയും വിൽക്കും. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി നാർസോ 100x 5G: വില
നാർസോ സീരീസിലെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ 4GB+128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 6GB+128GB വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപയും 6GB+256GB വേരിയന്റിന് 24,999 രൂപയും വില വരും.
റിയൽമി നാർസോ 100x 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G-യുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും 26 മണിക്കൂർ വരെ YouTube പ്ലേബാക്ക് സമയവും 170 മണിക്കൂർ സ്പോട്ടിഫൈ പ്ലേബാക്കും 12 മണിക്കൂർ ബിജിഎംഐ ഗെയിമിങും ഈ ബാറ്ററി നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. 8.8 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഫോണാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G. ഫ്ലാഷ് ഓറഞ്ച്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
റിയൽമി നാർസോ 100x 5G-യിൽ തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വേപ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 50 എംപി ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടും. ഇതിന് ആർമർഷെൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും എയർബാഗ് പ്രൊട്ടക്ഷനും മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനും ലഭിക്കും. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
6nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 5G ചിപ്സെറ്റാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 14GB വരെ ഡൈനാമിക് റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമായി ജോഡിയാക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ ജെമിനി ലൈവ് സവിശേഷതകളും റിയൽമി യുഐ 7.0 സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു. 4 വർഷം വരെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് ഫോണിനെ അനുവദിക്കും.
ഇതിൽ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോർ നോട്ട്സ്, എഐ ഇറേസർ, എഐ പവർഡ് പോർട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി എഐ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും. ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത കളർ ഓപ്ഷനുകളും അഞ്ച് സ്പീഡ് ക്രമീകരണങ്ങളുമുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷനായി AI പൾസ് ലൈറ്റ് സവിശേഷതയും ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കും.
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