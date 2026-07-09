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8,000mAh ബാറ്ററി കരുത്തിൽ റിയൽമി നാർസോ സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ ഫോൺ, ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്‌ച: വിശദാംശങ്ങൾ

45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയായിരിക്കും റിയൽമി നാർസോ 100x 5G-യുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഒറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് സാധിക്കും.

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Realme Narzo 100x 5G India Launch Date Announced (Image credit: Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 2:05 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി പ്രശസ്‌ത സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമി. 'നാർസോ 100x 5G' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോൺ അടുത്ത ആഴ്‌ച രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കും. ഇന്ന് (ജൂലൈ 9) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് കമ്പനി നാർസോ സീരീസിലെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ വരവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി വെബ്‌സൈറ്റിലും ആമസോൺ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഫോണിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയും പ്രധാന സവിശേഷതകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 8,000mAhന്‍റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയിലാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G പുറത്തിറക്കുക. ഇത് രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 100x 5G: ലോഞ്ച് തീയതി
റിയൽമി നാർസോ 100x 5G ജൂലൈ 15ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിക്കാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ആരംഭിക്കുക. കമ്പനിക്ക് പുറമെ ആമസോണും പുതിയ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ വഴിയാകും ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്ലാഷ് ഓറഞ്ച്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലാണ് ഫോണുകൾ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

റിയൽമി നാർസോ 100x 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ലോഞ്ച് തീയതിക്കൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ നിരവധി സ്‌പെസിഫിക്കേഷനും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയായിരിക്കും റിയൽമി നാർസോ 100x 5G-യുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഒറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും 26 മണിക്കൂർ വരെ YouTube പ്ലേബാക്ക് സമയവും ഈ ബാറ്ററി നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

8.8 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഫോർ നോട്ട്സ്, എഐ ഇറേസർ, എഐ പവർഡ് പോർട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി എഐ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും. ഒമ്പത് വ്യത്യസ്‌ത കളർ ഓപ്ഷനുകളും അഞ്ച് സ്പീഡ് ക്രമീകരണങ്ങളുമുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷനായി AI പൾസ് ലൈറ്റ് സവിശേഷതയും ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കും.

6nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 5G ചിപ്‌സെറ്റാണ് റിയൽമി നാർസോ 100x 5G ഫോണിന് കരുത്തേകുക. ഇത് 14GB വരെ ഡൈനാമിക് റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമായി ജോഡിയാക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ ജെമിനി ലൈവ്, റിയൽമി യുഐ 7.0 എന്നിവ ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇതിന് എത്ര വലിപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീൻ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും നൽകുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിയൽമി നാർസോ 100x 5G-യിൽ തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വേപ്പർ കൂളിങ് ഉൾപ്പെടുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 50 എംപി ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടും. കൂടാതെ ഫോണിന് MIL-STD-810H സർട്ടിഫൈഡ് ബിൽഡും മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് ആർമർഷെൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും എയർബാഗ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ലോഞ്ചിന് മുൻപായോ, ലോഞ്ചിന് ശേഷമോ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തും. വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി ലോഞ്ച് കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.



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