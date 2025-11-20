ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഊരിമാറ്റാവുന്ന ക്യാമറ ബമ്പുകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റ്: റിയൽമിയുടെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

7,000mAh ബാറ്ററി, 120W ചാർജിങ്, ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ചിപ്‌സെറ്റ്, 2K റെസല്യൂഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോൺ. വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ...

Realme GT 8 Pro Launched in India (Image credit: X/@Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഏറെ നാളത്തെ ചർച്ചകൾക്കും കാത്തിരിപ്പിനും വിരാമമിട്ട് റിയൽമിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ ജിടി 8 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 21ന് ചൈനയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌ത ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ ആഴ്‌ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം ജിടി 8 പ്രോയുടെ ഡ്രീം എഡിഷൻ വേരിയന്‍റും റിയൽമി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റിക്കോ-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ക്യാമറകളും 3nm സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ചിപ്‌സെറ്റും ഇതിലുണ്ട്. വൺപ്ലസ് 15ന് ശേഷം ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണാണ് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴിയും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. അതേസമയം, റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ ഡ്രീം എഡിഷൻ പിൻ പാനലിൽ ടെക്‌സ്‌ച്ചർ ചെയ്‌ത ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ലോഗോയുമായാണ് വരുന്നത്. പുതിയ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ, റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ ഡ്രീം എഡിഷൻ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോയുടെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 72,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. 16 ജിബി റാമും 512 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ വേരിയന്‍റിന് 78,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം, റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ ഡ്രീം എഡിഷന്‍റെ 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള ഏക വേരിയന്‍റിന് ഇന്ത്യയിൽ 79,999 രൂപയാണ് വില. റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയാണ് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. റിയൽമി ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും ലഭ്യമാകും. ഡയറി വൈറ്റ്, അർബൻ ബ്ലൂ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.

Realme GT 8 Pro is available in two color options (Image credit: Realme)

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ, റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ ഡ്രീം എഡിഷൻ എന്നിവ നവംബർ 25ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. നവംബർ 29 വരെ ഇത് ലഭ്യമാകും. ആദ്യം വാങ്ങുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ഡെക്കോ സെറ്റ്, 5,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ട്, ആറ് മാസം വരെ ഇഎംഐ ഓപ്ഷൻ എന്നിവ കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഡ്രീം എഡിഷന് കിഴിവ് ലഭിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഡ്രീം എഡിഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 12 മാസത്തെ ഇഎംഐ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ: സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണ നൽകുന്നതാണ് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി യുഐ 7.0ലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. 6.79 ഇഞ്ച് QHD+ (1,440x3,136 പിക്‌സൽ) BOE Q10 ഫ്ലെക്‌സിബിൾ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 360Hz പരമാവധി ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, HDR സപ്പോർട്ട്, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, ഹൈ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് മോഡിൽ (HBM) 2,000 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. സ്‌ക്രീനിൽ 508 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 19.6:9 വീക്ഷണാനുപാതം, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം എന്നിവയും ഉണ്ട്.

Realme GT 8 Pro (Image credit: X/@Realme)

പുതിയ റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് ക്വാൽകോമിന്‍റെ 3nm ഒക്‌ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ്. 16GB വരെ LPDDR5X റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 4.60GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്‌പീഡ് നൽകുന്നു. ഈ ഫോണിൽ അഡ്രിനോ 840 ജിപിയുവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി, 7,000 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന ഏരിയയുള്ള ഒരു വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഇതിലുണ്ട്.

ഒപ്‌റ്റിക്‌സിന്‍റെ കാര്യമെടുക്കുമ്പോൾ, റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോയിൽ റിക്കോ ജിആർ-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. 22 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള 50 എംപി (f/1.8) സോണി IMX906 പ്രധാന ക്യാമറ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50 എംപി (f/2.0) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 120x ഡിജിറ്റൽ സൂം ശേഷിയുള്ള 200 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 32 എംപി (f/2.4) സെൽഫി ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ടാകും.

ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഇന്‍റഗ്രേഷനോടൊപ്പം പനോരമ, സ്ലോ-മോഷൻ, ഡ്യുവൽ-വ്യൂ വീഡിയോ, ടൈം-ലാപ്‌സ് മോഡലുകളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. പിൻ ക്യാമറകൾക്ക് 60fps വരെ 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും. റിയൽമിയുടെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനിൽ സാധാരണ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ചില ഘടകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ക്യാമറ ഐലൻഡ് ഡിസൈനുകൾക്കിടയിൽ, സ്വാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോയ്‌ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ക്യാമറ ബമ്പ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് മുകളിലായി വ്യത്യസ്‌ത ആകൃതിയിലുള്ള ബമ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇഷ്‌ട്ട്ത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയിടാം.

120W വയേർഡ് സൂപ്പർവൂക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. 120W വയേർഡ് സൂപ്പർവൂക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. പൊടി, ജലം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി റിയൽമി GT 8 പ്രോ IP66 + IP68 + IP69 എന്നീ ഐപി റേറ്റിങുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. 214 ഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ളതാണ് ഈ ഫോൺ.

ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, കളർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഹാൾ സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയാണ് കണക്‌റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ.

