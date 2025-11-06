ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വെറും 15 മിനിറ്റ് ചാർജിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കാം, പെർഫോമൻസിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോയെ കുറിച്ചറിയാം
7,000mAh ബാറ്ററി, 120W ചാർജിങ്, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ചിപ്സെറ്റ്, 2K റെസല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ. കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ ഇതാ...
Published : November 6, 2025 at 8:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണായ ജിടി 8 പ്രോ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 21ന് ഇത് ചൈനയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. നവംബർ 20ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി കമ്പനി പ്രത്യേക പേജും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ, പ്രൊസസർ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 7,000mAh ബാറ്ററി, 120W ചാർജിങ്, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് 3nm ഒക്ട കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ചിപ്സെറ്റ്, 2K റെസല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ടാകും. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഡിസൈനിൽ സാധാരണ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചില ഘടകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ് സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ക്യാമറ ബമ്പ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് മുകളിലായി വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള ബമ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇഷ്ട്ട്ത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയിടാം.
120 Hz ഫ്രെയിം റേറ്റുള്ള 2K റെസല്യൂഷൻ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹെപ്പർ വിഷനും, എഐ ചിപ്പുമായി ജോടിയാക്കിയതാണ് ഈ ചിപ്സെറ്റ്. ഈ ഫോണിന് ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് കരുത്ത് പകരുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് LPDDR5X റാമും UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡ്യുവൽ ചിപ്സെറ്റ് നൽകിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണിത്. മികച്ച പെർഫോമൻസും വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസും നൽകാൻ വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴോ, അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ 7,000 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വേപ്പർ ചേമ്പർ (VC) കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. മികച്ച ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഗെയിമർമാർക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനായേക്കാം.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ റിയൽമി UI 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. മികച്ച ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുമായാണ് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ വരുന്നത്. 120 വാട്ട് അൾട്ര ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000 mAh ടൈറ്റാൻ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വെറും 15 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതേസമയം ഫുൾ ചാർജ് ആയ ഫോൺ വെച്ച് 7.66 മണിക്കൂർ ബിജിഎംഐയും 21.3 മണിക്കൂർ യൂട്യൂബും ഉപയോഗിക്കാനാവും. കൂടാതെ 523.2 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ ബാക്കപ്പും ലഭിക്കും.
ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, RICOH GR ആയി സഹകരിച്ചാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിലുള്ളത്. പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന വൃത്താകൃതിയിലും ചതുരാകൃതിയിലും ഉള്ള ക്യാമറ ബംപ് ഇതിലുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് IP69 റേറ്റിങും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഡയറി വൈറ്റ്, അർബൻ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. 214 ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം.
