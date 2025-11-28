ETV Bharat / automobile-and-gadgets

22 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്കും 50 മണിക്കൂർ കോളിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 7000mAh ബാറ്ററി: പുതിയ റിയൽമി C85 ഓഫർ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം

7000mAh ബാറ്ററി, 45 വാട്ട് വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 6.8 ഇഞ്ച് എൽസിഡി സ്‌ക്രീൻ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 എംപി സോണി IMX852 പിൻ ക്യാമറ എന്നീ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് റിയൽമി സി85.

Realme C85 5G Launched in India With Dimensity 6300 SoC
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 4:59 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമി പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. റിയൽമി C85 5G എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 22 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 50 മണിക്കൂർ കോളിങ്, 145 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന 7000mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ ആദ്യം തന്നെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

4GB റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് റിയൽമി C85 5G ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമായ ഫോണിൽ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കും. ഇതിന്‍റെ വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളുടെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി C85 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
റിയൽമി C85 5Gയുടെ 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് ഇന്ത്യയിൽ 16,499 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം, 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഉയർന്ന വേരിയന്‍റിന് 17,999 രൂപയാണ് വില. എന്നിരുന്നാലും, ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി കൂപ്പണുകളും വില കിഴിവുകളും ലഭിക്കും. ഇതിനുശേഷം ഫോണിന്‍റെ വില യഥാക്രമം 14,999 രൂപയും, 16,499 രൂപയും ആയിരിക്കും.

ഡിസംബർ 1ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലായിരിക്കും റിയൽമി C85 5G ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും ഇത് വിൽക്കപ്പെടും. പാരറ്റ് പർപ്പിൾ, പീക്കോക്ക് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

Realme C85 5G available in two color options
സ്റ്റോറേജ്വിലഓഫർ വില
4 ജിബി+128 ജിബി16,499 രൂപ14,999 രൂപ
6 ജിബി+128 ജിബി17,999 രൂപ16,499 രൂപ

റിയൽമി C85 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി C85 5G ഫോണിന് HD+ (720x1,570 പിക്‌സൽ) റെസല്യൂഷൻ, 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,200 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 180Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ നിരക്ക്, കോർണിങ് ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണം എന്നിവയുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് എൽസിഡി സ്‌ക്രീനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 100 ശതമാനം sRGB, 83 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 16.7 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾ, 90.4 ശതമാനം സ്‌ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം എന്നിവയും സ്‌ക്രീനിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രൊസസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ARM മാലി-G57 MC2 ജിപിയുവും ചേർന്ന ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 6 ജിബി വരെ റാമും 12 ജിബി ഡൈനാമിക് റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ചിപ്‌സെറ്റ്. ഒരേസമയം 17 ആപ്പുകൾ വരെ ഫോണിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. തെർമലുകൾ നിലനിർത്താൻ, 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന മേഖല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വേപ്പർ ചേമ്പർ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Realme C85 5G has a 7,000mAh battery with 45W SuperVOOC wired fast charging support.

ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, റിയൽമി C85 5G ഫോണിൽ 50 എംപി സോണി IMX852 പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. 30 fpsൽ 1080p റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ വരെ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ 30 fpsൽ 1080p വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

5G, 4G LTE, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS എന്നിവയാണ് റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോണിലെ കണക്‌റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, കളർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി IP69 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Realme C85 5G Launched in India With 7,000mAh Battery

45 വാട്ട് SuperVOOC വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി C85 5G ഫോണിലുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 22 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 50 മണിക്കൂർ കോളിങ്, 145 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ബാറ്ററി. ഇതിന് 166.07x77.93x8.38mm അളവുകളും ഏകദേശം 215 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

