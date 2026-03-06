ETV Bharat / automobile-and-gadgets
7000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ; നാളെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ വില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു
7,000mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററി, 13എംപി സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ, 144Hz-ൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് LCD സ്ക്രീൻ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിലുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : March 6, 2026 at 3:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമിയുടെ C83 5G സ്മാർട്ട്ഫോൺ നാളെ (മാർച്ച് 7) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ആറ് വർഷം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നിലനിർത്താവുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 7,000mAh ബാറ്ററി ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോഞ്ചിന് ഒരു ദിവസം മുന്നോടിയായി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഫീച്ചറുകൾ മുഴുവനും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയുമാണ് റിയൽമി C83 5G ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുക. രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാകും. ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുക.
13 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 6.8 ഇഞ്ച് LCD സ്ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്. കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച് കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി C83 5G: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Realme UI 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഹാൻഡ്സെറ്റായിരിക്കും റിയൽമി C83 5G. 6.8 ഇഞ്ച് HD+ (720x1,570 പിക്സലുകൾ) LCD സ്ക്രീൻ ഈ ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 900 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 16.7 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾ, 180Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുക. ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB വരെ LPDDR4x റാം, 128GB വരെ eMMC 5.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാകും ഈ ചിപ്സെറ്റ്. റിയൽമി C83 5G-യിൽ f/2.2 അപ്പേർച്ചർ, 77-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ, ഓട്ടോ-ഫോക്കസ് എന്നിവയുള്ള 13 എംപി ഷൂട്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് മാത്രമേയുള്ളൂ. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.2 അപ്പേർച്ചറും 78-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഉള്ള 5-മെഗാപിക്സൽ മുൻ ക്യാമറയും ഹാൻഡ്സെറ്റിലുണ്ട്. രണ്ട് ക്യാമറകളിൽ നിന്നും 1080p/ 30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് കഴിയും.
റിയൽമി C83 5G-യിൽ 7000mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയുണ്ട്. 15W വയർഡ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ആക്സിലറോമീറ്റർ എന്നിവ ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, BeiDou, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ അളവുകൾ 166.3×78.1×8.4mm ഉം ഭാരം ഏകദേശം 212 ഗ്രാം ഉം ആണ്.
റിയൽമി C83 5G: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
റിയൽമി C83 5G നാളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കെ, ടെക് ബ്ലോഗർ അൻവിൻ നാളെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി C83 5Gയുടെ ചോർന്ന വില സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അൻവിൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, റിയൽമി C83 5Gയുടെ 4GB+64GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് ഇന്ത്യയിൽ 13,499 രൂപയിലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 4GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് 14,499 രൂപയായിരിക്കും വില.
Realme C83 5G launched in India— Anvin (@ZionsAnvin) March 6, 2026
Realme C83 5G specifications:
- 6.8-inch LCD HD+ (1570 × 720p), up to 144Hz refresh rate, 900nits HBM brightness
- MediaTek Dimensity 6300
- 4GB / 6GB RAM | 64GB / 128GB storage
- Up to 12GB Dynamic RAM support
- 7,000mAh battery | 15W charging
-… pic.twitter.com/aRKPvH8rjk
6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് 17,499 രൂപയായിരിക്കും വില. ആറ് മാസം വരെ പലിശരഹിത ഇഎംഐ ഓപ്ഷനോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വാങ്ങാമെന്നാണ് വിവരം. ഇത് മാർച്ച് 7ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെയും റിയൽമി ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ബ്ലൂമിങ് പർപ്പിൾ, സ്പ്രൗട്ടിങ് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.
