ETV Bharat / automobile-and-gadgets
7000mAh ബാറ്ററിയും 15W വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും: 13,499 രൂപയ്ക്ക് റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ
ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ വരുന്ന ഫോണിൽ 13 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : March 7, 2026 at 12:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ C83 5G സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ആറ് വർഷം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നിലനിർത്താവുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 7,000mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് റിയൽമി C83 5G വരുന്നത്. ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയുമാണ് റിയൽമി C83 5G ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുക.
രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും. ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ വരുന്ന ഫോണിൽ 13 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 6.8 ഇഞ്ച് LCD സ്ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്. വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി C83 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Realme UI 7.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഫോണാണ് ഇത്. 6.8 ഇഞ്ച് HD+ (720x1,570 പിക്സലുകൾ) LCD സ്ക്രീൻ ഈ ഫോണിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 900 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 16.7 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾ, 180Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുക. ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB വരെ LPDDR4x റാം, 128GB വരെ eMMC 5.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റാണ് ഇത്. റിയൽമി C83 5G-യിൽ f/2.2 അപ്പേർച്ചർ, 77-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ, ഓട്ടോ-ഫോക്കസ് എന്നിവയുള്ള 13 എംപി ഷൂട്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് മാത്രമേയുള്ളൂ.
സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.2 അപ്പേർച്ചറും 78-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഉള്ള 5-മെഗാപിക്സൽ മുൻ ക്യാമറയും ഹാൻഡ്സെറ്റിലുണ്ട്. രണ്ട് ക്യാമറകളിൽ നിന്നും 1080p/ 30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് കഴിയും.
റിയൽമി C83 5G-യിൽ 7000mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയുണ്ട്. 15W വയേർഡ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്ന ബാറ്ററിയാണിത്. പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ആക്സിലറോമീറ്റർ എന്നിവ ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, BeiDou, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ അളവുകൾ 166.3×78.1×8.4mm ഉം ഭാരം ഏകദേശം 212 ഗ്രാം ഉം ആണ്.
റിയൽമി C83 5G: വില
4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് റിയൽമി C83 5G ലഭ്യമാവുക. 4GB+64GB സ്റ്റോറേജുള്ള ബേസ് വേരിയന്റിന്റെ വില 13,499 രൂപയാണ്. 4GB+128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 14,499 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 6GB+128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില. ആറ് മാസം വരെ പലിശരഹിത ഇഎംഐ ഓപ്ഷനോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. 2000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും, റിയൽമി ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 500 രൂപ പ്രത്യേക ഓഫറും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 മാർച്ച് 15 മുതൽ പുതിയ ഫോണിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.
Also Read:
- ഐഫോൺ 16ഇ ഉൾപ്പെടെ ആപ്പിൾ പിൻവലിച്ചത് 7 ഉപകരണങ്ങൾ; വിശദമായി
- സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിച്ചു: റിപ്പോർട്ട്
- 50MP സോണി സെൻസറും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രൊസസറിന്റെ കരുത്തും ഒത്തുചേരുന്നു: മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ വിപണിയിൽ
- മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ രാജാവ്! ആകർഷക ഡിസൈനിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- 10,001mAh വമ്പൻ ബാറ്ററി, 4 ദിവസം വരെ ചാര്ജ് നില്ക്കും, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഫോണ് നർസോ പവർ 5G വിപണിയില്