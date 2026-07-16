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8,000mAh ബാറ്ററി കരുത്തിൽ 'റിയൽമി C100x': ഈ തീയതിക്ക് മുൻപെ വാങ്ങിയാൽ 15,500 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാം
റിയൽമി C100xന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് 8,000mAh ബാറ്ററി ആണ്. 6.8 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റ്, 50 എംപി ക്യാമറ, IP64-റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
Published : July 16, 2026 at 3:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ റിയൽമി പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. റിയൽമി C100x എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി സി-സീരിസിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ ഫോൺ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. 8,000mAh ബാറ്ററി, ഒറ്റ ചാർജിൽ 17 മണിക്കൂറിലധികം ഉപയോഗ സമയം, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റ്, 50 എംപി ക്യാമറ, IP64-റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
റിയൽമി C100x: ഇന്ത്യയിലെ വില
റിയൽമി C100x ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. 4GB + 64GB വേരിയന്റിന് 29,999 രൂപ വിലയുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 14,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. എന്നാൽ പരിമിതകാല ലോഞ്ച് ഓഫർ ജൂലൈ 20 രാത്രി 11.59 ഓടെ അവസാനിക്കും. റിയൽമി ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി നിലവിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാണ്.
ലോഞ്ച് ഓഫർ അവസാനിച്ചാൽ 29,999 രൂപയ്ക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഡീപ്ബ്ലൂ ടൈഡ്സ്, ഗോൾഡൻ കോസ്റ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ റിയൽമി C100x ലഭ്യമാണ്.
|റിയൽമി C100x: വില
|സ്റ്റോറേജ്
|യഥാർത്ഥ വില
|ഓഫർ വില
|4GB + 64GB
|29,999 രൂപ
|14,499 രൂപ
റിയൽമി C100x: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Realme UI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ നാനോ പിന്തുണയുള്ള ഫോണാണ് റിയൽമി C100x. 6.8-ഇഞ്ച് HD+ (720×1,570 പിക്സലുകൾ) LCD പാനലാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 254ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 240Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 900 nits ബ്രൈറ്റ്നസ് (HBM), പാണ്ട-MN228 ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇത്.
Arm Mali-G57 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ Unisoc T7250 ചിപ്സെറ്റിലാണ് റിയൽമി C100x പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 4GB LPDDR4X റാമും 64GB eMMC5.1 സ്റ്റോറേജും ആയി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. f/1.8 അപ്പർച്ചർ, 5P ലെൻസ്, 75-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നിവയുള്ള AI-ബാക്ക്ഡ് 50-മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.
സെൽഫികൾക്കായി 5-മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. ഈട് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MIL-STD-810H ലഭിക്കുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്. Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, Wi-Fi 5, USB Type-C പോർട്ട്, 3.5 mm ജാക്ക് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
5W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി C100xന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 17 മണിക്കൂർ ഉപയോഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പസ് എന്നിവ ഓൺബോർഡിലെ സെൻസറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഫേസ് അൺലോക്ക് സവിശേഷതയും ഫോണിലുണ്ട്.
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